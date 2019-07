Adria Morales, Actriz de la semana: "Mis papás no me dejaron estudiar actuación, este sueño de vida se dio de la manera más mágica e inesperada"

Cuando pienso en Adria ‘niña’ mis recuerdos tienen destellos de actuación, jugando con mis primas a ser princesas u otros juegos donde terminaba interpretando a alguien más. He de confesarles que mis papás no querían que fuera actriz y no me dejaron estudiar actuación. Este sueño de vida lo logré cumplir cuando me vine a vivir a CDMX y se dio de la manera más mágica e inesperada: estaba sentada comiendo en la Condesa y de pronto un señor se acerca y me dice que estaba haciendo casting para una marca de agua, que si me podía hacer un casting y de pronto un día me hablan y me dicen que el papel era mío, entonces se abre por primera vez la posibilidad del medio artístico. Poco a poco fui dejando mi trabajo y dedicándole más y más tiempo a lo que amo y me apasiona y empecé a estudiar actuación, primero en México y luego me fui a España.