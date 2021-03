Close

Musculoso stripper pone en aprietos a Adamari López en La suerte de Ada Subió la temperatura en el tercer capítulo de la miniserie que protagoniza la reconocida presentadora y actriz puertorriqueña. ¡Mira, mira! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El regreso a la actuación de Adamari López como protagonista de La suerte de Ada sigue dando de qué hablar. No hay un solo capítulo en el que la conductora no sorprenda al público con las divertidas aventuras que vive su personaje mientras trata de lograr ganarse un lugar en la famosa empresa Global Radio Group. Y el emitido este jueves no fue la excepción. Esta semana, subió la temperatura en las clases de locución que está tomado Adamari con la sorpresiva irrupción de un musculoso stripper que puso en acalorados aprietos a la presentadora. Preguntada tras la emisión del capítulo por sus compañeros en hoy Día sobre la parte que más le gustó del episodio, la conductora no dudó en responder con una sonrisa pícara: "Me gustó la del policía y la de que le enredo las piernas y sin querer me voy con él y después me gustó cuando veía todo lo que veía y después me gustó cuando le ponía la camisa… Me gustó todo", bromeó la pareja del bailarín Toni Costa con su particular sentido del humor. "No se pueden perder ustedes el próximo jueves La suerte de Ada porque cada vez está más picosita, más buena, más interesante y yo me divierto mucho", aseveró. Detrás del musculoso stripper se encuentra el actor mexicano Polo Monárrez, quien forma parte del elenco de la actual telenovela estelar de Telemundo La suerte de Loli. Image zoom Polo Monárrez es Apolo en La suerte de Loli | Credit: Instagram Polo Monárrez Monárrez, quien también participó en la exitosa producción de Telemundo Betty en NY, tiene casi 50 mil seguidores en Instagram, donde comparte imágenes ligero de ropa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La suerte de Ada es una experiencia única que permite a Adamari entrar al mundo de la telenovela La suerte de Loli con un personaje creado exclusivamente para ella. Grabada en los mismos estudios de la serie junto al elenco estelar, cada episodio presenta todas las aventuras de su personaje y lo que tiene que hacer para lograr ganarse el codiciado lugar en la radio #1 en la Costa Oeste de Estados Unidos. Adamari López es acompañada del elenco de La suerte de Loli, incluyendo a Gaby Espino, Christian Chávez, Gisella Aboumrad, Amaranta Ruiz, Mika Kubo, Salvador Muñoz, Xavier Rivero, Alejandro López, Ricardo Álamo y Jesus Moré, entre otros.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Musculoso stripper pone en aprietos a Adamari López en La suerte de Ada

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.