Esta semana Angélica Vale vivía uno de sus momentos más emotivos. La actriz recibía su estrella en el paseo de la fama y estuvo arropada por sus familiares, compañeros y amigos de toda la vida. Un momento único que hizo recordar sus comienzos en esta industria y algunos de sus trabajos más importantes de su carrera. Entre ellos, la telenovela Amigas y rivales. Precisamente de esta serie es que se animaron algunos de sus actores para estar a su lado y rememorar uno de los momentos más entrañables. Amigas y rivales Amigas y rivales | Credit: Mezcalent Adamari López fue una de esas personas que quiso estar a su lado en un día tan emotivo. Y no solo eso, también se encargó de recordar algo que a los fans de esta telenovela juvenil les hizo palpitar el corazón a mil. Junto a otro de los actores de esta historia de Emilio Larrosa, Johnny Lozada, hicieron un flashback al pasado con todo el cariño y la alegría. Angélica Vale, Adamari López y Johnny Lozada Angélica Vale, Adamari López y Johnny Lozada | Credit: Mezcalent Desde la calle y camino a la entrega de la estrella, Adamari se atrevió, junto con Johnny, a cantar el mítico tema de la novela, Amigas y rivales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre risas y nostalgia, interpretaron un pedacito de esta sintonía que tan buenos recuerdos trae y tanta alegría repartió a la audiencia. "No se imaginan la felicidad tan grande que tenemos todos de vivir este momento tan espectacular. Mi compadre Johnny Lozada también estuvo presente y aprovechamos para cantar juntos la canción de la novela Amigas y Rivales. ¿La recuerdan?", expresó Adamari. De eso hace ya 20 años, pero... ¡el tiempo no pasa por sus protagonistas!

