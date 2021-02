Close

Desde su plató en Hoy día, Adamari López anunciaba algo muy importante que comunicaría este jueves a los espectadores de su programa y, en definitiva, todos sus seguidores. "A ustedes le va a gustar", adelantaba traviesa a primera hora de la mañana y con una sonrisa llena de ilusión. ¿Un bebé, el regreso a las telenovelas, la salida del programa...? Las especulaciones en las redes y diferentes programas de entretenimiento no cesaron desde el momento en que la puertorriqueña avisara de ese gran acontecimiento en su vida. Aunque siempre luce bella, Adamari lució especialmente radiante en el día de hoy para compartir esta importante noticia. Arropada por sus compañeros, la también actriz confirmó... ¡que regresa a las novelas! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La serie, llamada La suerte de Ada como guiño a la serie de Telemundo La suerte de Loli, será emitirá en su propio programa, Hoy día, y dará comienzo la próxima semana. En ella participarán actores de la exitosa novela de Gaby Espino y promete regalar grandes momentos al público. Entre risas, sonrisas y con un brillo especial en sus ojos, la artista celebró con sus colegas y su audiencia este buena nueva. "Tienen que verlo porque va a estar increíble y yo me divertí muchísimo", dijo feliz de la vida. Adamari vive una etapa dorada tanto en lo personal como en lo profesional. Su relación con Toni Costa sigue más fuerte que nunca tal y como ellos mismos anunciaron recientemente en el especial En casa con Telemundo. La pandemia les ha unido aún más si cabe y les ha permitido interactuar más y participar en actividades conjuntas. En lo laboral, la feliz mamá de Alaïa arrancaba esta semana como una de las presentadoras del nuevo programa Hoy día. Las mañanas de Telemundo se han renovado y el pasado lunes 15 de febrero presentó su original e innovador formato matutino. A este nuevo proyecto se suma su regreso a la actuación, una de las noticias más esperadas y pedidas por sus fans. Antes de su carrera televisiva como presentadora, Ada protagonizó novelas internacionales de gran éxito como Amigas y rivales, Gata salvaje o Mujer de madera. Dos décadas después retoma esos inicios con La suerte de Ada, una serie especial de su programa que promete hacer las delicias de su público. Image zoom El 2021, a pesar de las dificultades que arrastra, para Adamari arranca lleno de amor, felicidad y bendiciones laborales. ¡Todo el cariño del mundo para nuestra querida chaparrita! ¡Enhorabuena compañera!

