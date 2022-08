Adamari López triunfa recreando icónica escena de la telenovela Teresa: "Esta mujer es un monstruo de la actuación" La carismática conductora y actriz puertorriqueña logró con su magistral actuación que muchos se olvidaran del trabajo que hizo en su día Angelique Boyer para ensalzar el suyo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Angelique Boyer Angelique Boyer; Adamari López | Credit: Instagram Adamari López; Mezcalent Alejada de las telenovelas desde hace varios años, Adamari López ha encontrado en los Reels de Instagram la herramienta perfecta para dar rienda suelta a su faceta como actriz. "Es para divertirse uno, pero también para divertir a los demás", contaba la carismática copresentadora de hoy Día (Telemundo) sobre estos videos cortos de humor que publica a diario a través de las redes sociales y en los que usa audios graciosos, pícaros o dramáticos que toma de diferentes sketches de comedia, series e incluso melodramas mexicanos. Hablando de melodramas mexicanos… La conductora puertorriqueña se decantó este viernes por una icónica frase que pronunció la actriz francesa Angelique Boyer en la exitosa telenovela Teresa, historia que marcó en el año 2010 su debut como protagonista. Angelique Boyer Angelique Boyer protagonizó Teresa en 2010 | Credit: Mezcalent Completamente metida en la situación, Adamari logró con su magistral actuación que muchos se olvidaran del trabajo que hizo en su día Angelique para ensalzar el suyo. "Magistral", no tardó en comentar una de sus seguidoras. "Es simplemente la mejor. Tiene un talento innato", comentó otra persona. "Esta mujer es un monstruo de la actuación, Telemundo debería aprovecharla para alguna novela. Cero que sería un hit. Me encanta su dramatismo innato", se puede leer en otro de los cientos de comentarios que comenzaron a inundar su publicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con videos como este en los que saca a relucir su vena actoral, Adamari se ha convertido en la reina indiscutible de los Reels de Instagram. Las cifras hablan por sí solas. Muchos de sus videos se han vuelto virales, llegando a acumular millones de visualizaciones.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari López triunfa recreando icónica escena de la telenovela Teresa: "Esta mujer es un monstruo de la actuación"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.