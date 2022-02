La participación de Adamari López en telenovela de Telemundo que nunca salió al aire La conductora y actriz puertorriqueña grabó años atrás las escenas que marcaban su esperado regreso a los melodramas, pero nunca llegaron a salir al aire en Estados Unidos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari Adamari López y Juan Pablo Espinosa en la telenovela La fan | Credit: TELEMUNDO Tras 10 años de ausencia, Angélica Vale regresaba en 2017 a las telenovelas de la mano de La fan, una comedia fársica que Telemundo estrenaba a principios de ese año con la esperanza de que se convirtiera en su nuevo éxito televisivo. No fue así. A pesar de que contaba con más de 100 capítulos, la ficción que también encabezaba el actor colombiano Juan Pablo Espinosa no superó los tres meses al aire. A principios de abril, la cadena hispana decidía cortar de golpe la emisión de la telenovela dejando en el aire el futuro de los más de 50 capítulos que ya se habían grabado y que aún no habían salido al aire. "Sabíamos que era difícil que algo tan fársico fuera a gustar tanto porque la gente a las 8 de la noche está acostumbrada a ver un poco más de drama o una comedia romántica como normalmente se hacen, entonces sí era como un reto muy fuerte, pero creo que la gente se rio que al final es lo que importaba y lo que pretendíamos con esta historia", llegó a sincerarse la protagonista de la historia en ese entonces en una entrevista con People en Español. Entre todos esos episodios que nunca vieron la luz por la pantalla de Telemundo en Estados Unidos se encontraba la participación especial que hizo la carismática conductora y actriz puertorriqueña Adamari López, quien se integró a la recta final de la historia con un personaje de corte antagónico que llegaba para formar parte del triángulo protagónico de la telenovela. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque no salieron al aire en Estados Unidos por Telemundo, las escenas de Adamari en La fan sí se llegaron a ver en los diferentes países en los que se transmitió la telenovela. De hecho, en YouTube están algunas de las escenas que protagonizó la conductora en esta historia y que el público hispano en Estados Unidos se quedó con ganas de ver.

