De Sin ti a Alma de hierro: la evolución de Adamari López en las telenovelas de Televisa Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari López Credit: Mezcalent (x2) Hoy convertida en una de las conductoras más queridas de la televisión hispana de Estados Unidos, Adamari triunfó primero como actriz en exitosas telenovelas que le dieron la vuelta al mundo. Repasamos su inolvidable trayectoria en los melodramas mexicanos, donde debutó en el año 1997. Empezar galería Su debut Adamari López Tras varias telenovelas en su país natal, Puerto Rico, Adamari López dio el salto a México y a Televisa en el año 1997 con la telenovela Sin ti. "Ese fue un hito en mi vida porque con esa novela mi carrera llegó a otro nivel y se comenzó a desarrollar de manera diferente", contó en su libro 'Viviendo'. "Televisa era nuestro Hollywood". Tras este melodrama grabó otro, Camila (1998), y luego ya le ofrecieron un contrato de exclusividad, cosa que no dudó en aceptar en el acto y que la llevaría a vivir en México durante los siguientes 14 años. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Cambió su vida Adamari López Credit: Mezcalent "Entrar en esa compañía (Televisa) sin duda cambió mi vida. Pasé de ser la Adamari actriz con proyectos en Puerto Rico y Venezuela a la Adamari reconocida a nivel mundial", llegó a confesar en su momento la carismática actriz y conductora. 2 de 10 Ver Todo Etapa juvenil Adamari López Credit: Mezcalent Ya con un contrato de exclusividad de por medio, Adamari tuvo la oportunidad de formar parte del elenco de dos exitosas telenovelas juveniles de Televisa: Locura de amor (2000) y Amigas y rivales, donde interpretó a Ofelia, una joven que tenía VIH; siendo este uno de sus personajes más recordados. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Telenovelas memorables Adamari López Credit: Mezcalent "Ambas [refiriéndose a Locura de amor y Amigas y rivales] fueron novelas frescas que quedaron grabadas en las mentes del público y que para mí son memorables por lo mucho que me divertí haciendo cada una", aseveró en su momento. 4 de 10 Ver Todo Otro melodrama más Adamari López Credit: Mezcalent En 2004, tras su exitosa participación en la telenovela Gata salvaje, historia que grabó en Miami, Adamari formó parte del elenco del melodrama Mujer de madera, cuya primera etapa protagonizó Edith González junto a Jaime Camil. 5 de 10 Ver Todo De nuevo juntas Adamari López Credit: Mezcalent En esta historia, Adamari volvió a compartir set de grabación con su amiga Ludwika Paleta, con quien había trabajado años atrás en la exitosa telenovela juvenil Amigas y rivales. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Regreso triunfal Adamari López Credit: Mezcalent Tras dos años ausente de la pequeña pantalla debido a su lucha contra el cáncer de seno, Adamari regresó por la puerta grande a los melodramas como la villana de Bajo las riendas del amor, historia que también contó con las actuaciones de Adriana Fonseca, Gabriel Soto y Víctor González. 7 de 10 Ver Todo Volvió a encontrarse Adamari López Credit: Mezcalent "Al estar ausente del medio durante dos años no sabía qué esperar, pero el público me recibió con muchísimo cariño. Además, de inmediato me volví a conectar con un lado mío que se había apagado durante esos dos años y fue un alivio volver a encontrarme", confesó en su autobiografía. 8 de 10 Ver Todo Reecuentro Adamari López Credit: Mezcalent En Bajo las riendas del amor, melodrama que grabó en Miami, Adamari se reencontró con Gabriel Soto, con quien había compartido set de grabación años atrás en Amigas y rivales. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio La última Adamari López Credit: Mezcalent Sin saberlo en ese momento, Adamari se despidió de los melodramas mexicanos en 2009 con su participación en la exitosa telenovela Alma de hierro, donde dio vida a Rita. "Pasé un año y medio en esa producción con un grupo de personas y un público que me recibió como si fuera una mexicana". 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

