El día que Adamari López se enamoró de su galán de telenovela La presentadora tuvo muchos galanes en la ficción a lo largo de su exitosa carrera como actriz, pero solo con uno mantuvo un romance en la vida real. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un inocente beso en el plató de Mira quién baila (Univision) con su entonces pareja de baile Toni Costa en 2011 cambió la vida de Adamari López, dando inicio a la que sería una hermosa historia de amor que sigue latiendo con fuerza en la actualidad. Curiosamente fue otro beso de trabajo, esta vez en un set de grabación, el que llevó a la presentadora de Un nuevo día (Telemundo) a enamorarse por primera y única vez de uno de sus galanes de telenovela. Sucedió hace más de dos décadas en las grabaciones de un melodrama llamado Aventurera en el que Adamari tuvo como pareja al actor puertorriqueño Jorge Castro. Con él la también villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Bajo las riendas del amor se dio uno de sus primeros besos apasionados en la ficción cuando tenía entre 19 y 20 años. Image zoom Adamari López y Jorge Castro SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La nula experiencia que tenía en ese momento con ese tipo de escenas provocó que la presentadora le diera el beso con la boca abierta y usando la lengua, lo que motivó al actor al terminar la escena a hablar con ella para explicarle que un beso de novela no se da así ya que puede terminar confundiendo a los involucrados. La anécdota la compartió Adamari en su libro autobiográfico 'Viviendo', donde la conductora cuenta los momentos más importantes de su vida, tanto a nivel profesional como personal. "Lo más gracioso de todo es que tenía razón. Al final, ese beso nos despertó un interés, nos causó una sensación y terminamos ennoviados como por dos años en la vida real", confesó. Adamari aprendió la lección y Jorge se convirtió en la única de sus parejas de telenovela con la que mantuvo un romance en la vida real durante su exitosa carrera como actriz.

