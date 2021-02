Close

Adamari López comparte los detalles de su participación en La suerte de Ada La carismática conductora regresa a la actuación como protagonista de su propia miniserie que se estrena este jueves en el programa hoy Día. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La carismática presentadora de televisión Adamari López regresa este jueves al mundo de la actuación con el esperado estreno de La suerte de Ada, una miniserie original ambientada en el universo de la telenovela de Telemundo La suerte de Loli que comenzará a transmitirse este jueves 25 de febrero en hoy Día, el nuevo programa matutino de la cadena hispana. ¿Cómo surge la propuesta para protagonizar La suerte de Ada? Fue idea de mi jefa quien me propuso hacer este proyecto e inmediatamente dije que sí. ¿Cuál fue tu primera reacción? Me emocionó mucho porque es una manera de regresar a la actuación mientras sigo en hoy Día que tanto me encanta y disfruto. ¿Extrañabas el set de grabación? Extraño los sets de grabación y disfruté mucho hacerlo. ¿Cómo te sentiste durante la grabación? ¿Estabas nerviosa? Fue un día largo trabajando pero completamos lo que van a poder ver durante las próximas semanas. Me sentí muy feliz y estaba un poco nerviosa porque ellos llevan mucho tiempo haciendo la serie y entrar uno nuevo a un proyecto siempre es un reto. Image zoom Adamari López con Gisella Aboumrad en el set de La suerte de Loli | Credit: Instagram Gisella Aboumrad ¿Cómo te recibió el elenco? Todos me recibieron con mucho cariño y estábamos muy emocionados de lo que íbamos a lograr. Todos estaban dispuestos a ayudarme y hacer que todo funcionara. ¿Alguna anécdota que nos puedas compartir? La verdad es que todo salió de la primera toma. ¿Dejarás a Alaïa ver la miniserie? Claro que sí. ¿Por qué no? Se la grabaré pues ella esos días va a estar en la escuela, pero se lo mostraré. Alaïa no ha vivido tu etapa como actriz, ¿ella ha visto algo de tus telenovelas? No, Alaïa no me ha visto en ninguna telenovela porque no se ha dado la oportunidad ni yo me he puesto a enseñarle mis participaciones. Pero entiende que mi trabajo es ese. Image zoom La suerte de Ada | Credit: TELEMUNDO ¿Qué le cuentas a ella sobre esa época? En ocasiones le cuento sobre cosas que me pregunta que ve en la televisión de cosas que ocurren y le explico que la actuación es que pretendes lo que estás presentando y fingiendo. ¿Hay posibilidad de hacer una participación en alguna serie de Telemundo después de este pequeño aperitivo? Me imagino que todas esas posibilidades existen, pero la verdad es que estoy enfocada en el proyecto de hoy Día y en ser conductora. Es un trabajo que me encanta y del que estoy muy agradecida a Telemundo y la familia con quienes comparto todas las mañanas. ¿Cómo has vivido el inicio del nuevo programa, hoy Día? Ha sido muy chévere. Creo que todos son muy agradables y profesionales y con la misma intención de que el público esté bien informado y entreteniéndose.

