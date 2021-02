Close

¿Te lo perdiste? Así fue el esperado regreso de Adamari López al mundo de la actuación El programa hoy Día (Telemundo) estrenó este jueves el primer episodio de La suerte de Ada, miniserie que protagoniza la carismática conductora y actriz puertorriqueña. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Llegó el día! Adamari López hizo este jueves su esperado regreso al mundo de la actuación con el estreno de La suerte de Ada, una miniserie en la que la reconocida presentadora y actriz se sumerge en el universo de la actual telenovela estelar de Telemundo, La suerte de Loli, con un personaje creado exclusivamente para ella que promete dar mucho de qué hablar. Durante el primer episodio, el público pudo ser testigo de cómo la carismática conductora arribaba a la famosa empresa 'Global Radio Group' en la que transcurren las tramas principales de la ficción que protagoniza Silvia Navarro en busca de trabajo. "Me emocionó mucho porque es una manera de regresar a la actuación mientras sigo en hoy Día que tanto me encanta y disfruto", expresó Adamari en una reciente entrevista con People en Español en la que compartió los detalles de su esperado regreso a la actuación. Avance del primer episodio de La suerte de Loli Un regreso que grabó semanas atrás en los estudios de Telemundo Center y que le permitió recordar –al menos por un día– su exitosa época como actriz de telenovelas. "Fue un día largo trabajando pero completamos lo que van a poder ver durante las próximas semanas. Me sentí muy feliz y estaba un poco nerviosa porque ellos llevan mucho tiempo haciendo la serie y entrar uno nuevo a un proyecto siempre es un reto", contó. "Todos me recibieron con mucho cariño y estábamos muy emocionados de lo que íbamos a lograr". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El primer episodio se estrenó esta mañana en hoy Día, el nuevo programa matutino de Telemundo que conduce Adamari, y, aunque su hija no pudo verlo ya que estaba en la escuela, la menor tendrá la oportunidad de disfrutarlo ya que su mamá se encargará de mostrárselo. "Alaïa no me ha visto en ninguna telenovela porque no se ha dado la oportunidad ni yo me he puesto a enseñarle mis participaciones. Pero entiende que mi trabajo es ese", compartió.

