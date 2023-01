Actriz de Vencer la ausencia celebra 4 años de casada con su esposa "Yo jamás en mi vida me imaginé que legalmente te pudieras casar", llegó a reconocer años atrás Laura Luz, quien da vida a la tía Chepina en la exitosa telenovela de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Luz Laura Luz y Ariadne Díaz en Vencer la ausencia; Laura Luz y su esposa Mary Chelo | Credit: Instagram Laura Luz; Instagram Mary Chelo En la telenovela que protagonizan Ariadne Díaz, Danilo Carrera, Mayrín Villanueva y David Zepeda su personaje no ha tenido mucha suerte en el amor; en la vida real, en cambio, la actriz que interpreta a la tía Chepina en Vencer la ausencia (Univision) puede presumir de todo lo contrario. Laura Luz encontró la estabilidad en el terreno amoroso hace ya varios años de la mano de Mary Chelo, una agente de viajes más joven que ella con la que decidió casarse en 2019. "Después de mucho tiempo en el que a mí en lo particular me tocó mucho la opresión, el guardar secreto, el que nadie se enterará, la verdad es que he logrado ver un proceso positivo y cómo hemos ido avanzando. Yo jamás en mi vida me imaginé que legalmente te pudieras casar", reconocía años atrás en una entrevista para el programa Venga la alegría. La actriz y su esposa celebraron hace tan solo unos días su cuarto aniversario de boda. "Te amo esposa. Gracias por estos 4 años de esposas, 7 caminando juntas, así de la mano siempre", escribió la pareja de la actriz por medio de su perfil de Instagram junto a una imagen en la que ambas muestran sus alianzas. Laura Credit: Instagram Mary Chelo Laura siempre ha sido muy abierta a la hora de hablar públicamente sobre su orientación sexual. "Mi aceptación fue muy natural, nunca viví personalmente una discriminación, nunca fui atacada directamente, sin embargo, sí conviví con muchos amigos y amigas que sí vivían ese señalamiento y esa discriminación", contaba en 2019 en una entrevista para el programa Sale el sol. Laura Luz Laura Luz y su esposa Mary Chelo | Credit: Instagram Mary Chelo La pareja de la actriz comparte con frecuencia a través de las redes sociales imágenes en las que presume de su compañía. "Feliz cumple mi esposa hermosa. Que sea el inicio de un gran año. Te amo", eran las palabras que le dedicaba Mary Chelo a Laura el año pasado con motivo de su cumpleaños. Mary Chelo Laura Luz y su esposa Mary Chelo | Credit: Instagram Mary Chelo "My love, my live, my partner in crime", escribió Mary Chelo en otra imagen en la que posa con una sonrisa de oreja a oreja junto a su esposa. Laura Luz Laura Luz y su esposa Mary Chelo | Credit: Instagram Mary Chelo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Será que la tía Chepina tendrá tanta suerte en el amor como Laura? Vencer la ausencia se transmite a las 8 p. m., hora del Este, por Univision.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Actriz de Vencer la ausencia celebra 4 años de casada con su esposa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.