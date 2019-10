Actriz 'renuncia' a Quinceañera, Irina Baeva estrena look y más noticias ¡De telenovela! By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Y además, la séptima temporada de El señor de los cielos graba sus últimas escenas en Europa; el elenco de El dragón (Univision) se reunió en Miami para ver el primer capítulo de la teleserie que protagoniza Sebastián Rulli y más noticias. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 10 imágenes! Empezar galería Dice 'no' a Quinceañera Image zoom Mezcalent Karol Sevilla, quien se hizo muy popular a raíz de su protagónico en la exitosa telenovela de Disney Channel Soy luna, pudo haber sido una de las protagonistas de la nueva versión de Quinceañera que alista Televisa. La joven actriz mexicana confesó en una reciente entrevista que le llegó en su momento la propuesta para encabezar esta ficción; sin embargo, decidió no aceptarla ya que, entre otros motivos, no le llamaba mucho la atención la historia que finalmente protagonizarán la mexicana Ela Velden y la argentina Macarena Achaga. Advertisement Advertisement No quiso ser la Quinceañera Image zoom Mezcalent “Me llegó la propuesta pero la verdad es que no la acepté por un tema de que tampoco ahorita en este momento quería actuar y sobre todo tampoco porque era una historia que me llamara la atención”, explicó Sevilla ante los micrófonos del programa Fórmula Espectacular. “Siento que también igual el que la novela la hayan hecho grandes artistas y ahora que llegue un remake la verdad es que también tenía miedo, sobre todo por el tema de que obviamente pues es mejor la anterior que la de ahora”. La premiere de El dragón Image zoom Instagram Alejandra Palomera El elenco de la nueva ficción estelar de Univision encabezado por el galán argentino Sebastián Rulli y la actriz mexicana Renata Notni se vistió anoche de gala para ver juntos en Miami el primer capítulo de esta historia original del galardonado autor español Arturo Pérez-Reverte, también creador de La reina del sur, que aterrizó ayer en el prime time hispano. Advertisement Gran celebración Image zoom Mezcalent La teleserie, que se transmite de lunes a viernes a las 10 p.m., hora del Este, celebró su esperado estreno con una degustación culinaria entre la comida japonesa y mexicana de la chef Lorena García y el Chef Yisus. Nuevo look Image zoom Instagram Irina Baeva presumió a través de las redes sociales el look que lucirá en la nueva telenovela de Televisa Soltero con hijas, ficción que encabeza su novio Gabriel Soto y en la que dará vida a Masha, la antagonista de la historia. Más cambios Image zoom Instagram Laura Flores Otra actriz que cambió recientemente de look fue Laura Flores, quien también tendrá una destacada participación en Soltero con hijas. La intérprete de 56 años dio una probadita a través de sus redes sociales de cómo lucirá en esta historia con esta imagen que compartió recientemente en Instagram. Advertisement Advertisement Advertisement Primera imagen Image zoom Twitter Televisa Hablando de Soltero con hijas… El hijo de Mayrín Villanueva y Jorge Poza, Sebastián, ya comenzó a grabar en México esta nueva telenovela de Televisa en la que comparte elenco por primera vez con su mamá. El señor de los cielos en Europa Image zoom Instagram Roberto Romano Varios actores de la exitosa superserie de Telemundo, entre ellos sus protagonistas Matías Novoa e Isabella Castillo, viajaron la semana pasada a Grecia para cerrar con broche de oro las grabaciones de la séptima temporada de esta ficción que regresa el lunes 14 de octubre al prime time hispano. Dedica personaje a su padre Image zoom Instagram Daniel Arenas Daniel Arenas no puede estar más feliz y orgulloso de poder dar vida en la nueva ficción estelar de Televisa a un cirujano general, profesión que ejerce su padre en la vida real. “Indiscutiblemente las casualidades no existen y por alguna razón cósmica estoy interpretando en este momento a un cirujano general (especialidad de mi padre) lo cual me llena el alma de un orgullo y honor inmenso. Este proyecto será un homenaje a ti Pa’ y a todos aquellos profesionales de la salud que aún se sensibilizan y sienten amor y respeto por la vida humana”, escribió en sus redes sociales. Advertisement Advertisement Advertisement Se acerca su estreno Image zoom Instagram Cuna de lobos El miércoles 2 de octubre se llevará a cabo en el foro 8 de Televisa San Ángel la presentación a prensa de la serie Cuna de lobos, segundo lanzamiento de Fábrica de sueños. La ficción que protagoniza la actriz española Paz Vega se estrenará en México el 7 de octubre, mientras que en el prime time hispano aterrizará el 21. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View all gallery

Close View image Actriz 'renuncia' a Quinceañera, Irina Baeva estrena look y más noticias ¡De telenovela!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.