Piden oraciones por la salud de actriz de Pasión de gavilanes Lady Noriega, quien interpretó a la inolvidable 'Pepita' Ronderos en la exitosa telenovela de Telemundo, se encuentra hospitalizada en Colombia luchando por su vida. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mario Cimarro (Juan Reyes), Danna García (Norma Elizondo), Paola Rey (Jimena Elizondo), Juan Alfonso Baptista (Óscar Reyes), Natasha Klauss (Sarita Elizondo) y Michel Brown (Franco Reyes) no fueron los únicos integrantes del elenco de la telenovela de Telemundo Pasión de gavilanes que se ganaron el cariño del público a raíz de su participación en esta exitosa historia. El melodrama contó con numerosos personajes secundarios que, aunque no tuvieron tanto protagonismo, también lograron dejar una huella imborrable en la audiencia. Este fue el caso de la carismática cantante del Bar Alcalá Pepita Ronderos, interpretada por la actriz y cantante colombiana Lady Noriega quien, a pesar de formar parte del bando de los malos, supo ganarse la simpatía de millones de televidentes alrededor del mundo. Hoy, la inolvidable Pepita Ronderos vive un delicado momento de salud tras contraer la enfermedad infecciosa provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Según reportaron este miércoles varios medios de comunicación colombianos, la artista de 50 años se encuentra hospitalizada luchando contra esta compleja enfermedad. "Gracias a todos por sus oraciones, me parece inaudito que el ser humano sea capaz de hacer un bicho de estos para matar a sus congéneres. Es horrible lo que se siente, pero aún más triste saber que esto ha sido provocado con toda la intención de dañar a tantos millones que están sufriendo con esta maldad", escribió esta semana Noriega en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Numerosos actores que trabajaron con ella en la exitosa telenovela de Telemundo comenzaron a pedir oraciones para la artista a través de las redes sociales, entre ellas la actriz de origen argentino Lorena Meritano, quien dio vida a la malvada Dínora Rosales. "Todo mi amor y oraciones para Lady Noriega, acabamos de comunicarnos y se va a poner bien pronto, si Dios quiere. Te adoro, reina", escribió Meritano desde su cuenta de Twitter.

