Actriz de Mi gorda bella se une al elenco de El final del paraíso y más ¡De telenovela!

Ninel Conde, quien forma parte del elenco de la séptima temporada de El señor de los cielos, dejó abierta la posibilidad de que Rafael Amaya, cuyo personaje murió esta semana en la exitosa ficción de Telemundo, pueda regresar en algún momento a la superserie. "Todo puede suceder, la magia existe en la televisión", aseguró la actriz y cantante mexicana a través de sus redes sociales.

Marianela González, quien diera vida hace casi dos décadas a la inolvidable Pandora Villanueva en la exitosa telenovela venezolana Mi gorda bella, hizo su debut esta semana en la telenovela de Telemundo El final del paraíso. "Que alegría me da que ya puedan disfrutar de este nuevo personaje: Emilia Vallejo", expresó la intérprete de 41 años en Instagram.

Mayrín Villanueva y su hijo Sebastián Poza parecen estar disfrutando mucho la experiencia de trabajar juntos por primera vez en un proyecto de televisión. La reconocida actriz y el adolescente se encuentran actualmente en el estado mexicano de Guerrero, Acapulco, grabando la nueva telenovela de Televisa Soltero con hijas.

En la ficción que protagonizan Gabriel Soto y Vanessa Guzmán, Sebastián Poza; sin embargo, tiene como mamá a la actriz de origen argentino Laura Vignatti, quien se hizo muy popular a raíz de su participación en la exitosa telenovela Mi marido tiene familia.

"Siempre serás el más chingón apá". Con estas palabras el actor Luis Aravena, Ismael Casillas en El señor de los cielos, se despidió en redes de su padre ficticio, Rafael Amaya, luego de que su personaje muriera en la historia.

Los protagonistas del melodrama Heridas de amor (2006), Jacky Bracamontes y Guy Ecker, siguen conservando una linda amistad a más de una década del final de la exitosa telenovela de Televisa. Así lo refleja esta foto que compartió recientemente la presentadora mexicana a través de sus redes sociales.

El 1 de noviembre finalizará en México la telenovela de Televisa Cita a ciegas, historia que protagoniza Victoria Ruffo. La ficción, que fue sacada del horario estelar meses atrás tras sus discretos datos de audiencia, tendrá un total de 70 capítulos.

Así lucen Livia Brito, Daniel Arenas, Rodolfo Salas y Osvaldo de León como protagonistas de la nueva ficción estelar de Televisa Médicos, Línea de vida que aterrizará en México el lunes 11 de noviembre en horario estelar.

Esta noche llega a su gran final la exitosa telenovela de Univision La usurpadora que protagonizan Sandra Echeverría, Andrés Palacios y Arap Bethke. La cita es a las 9 p.m., hora del Este.

El horario de La usurpadora lo ocupará a partir del lunes la nueva versión de Cuna de lobos que cuenta con Paz Vega como Catalina Creel.

