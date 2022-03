EXCLUSIVA Camila Herrera: "Lo más difícil fue seguir los movimientos y sentimientos de una niña siendo una persona adulta" La actriz de doblaje chilena pone voz a Melek, personaje interpretado por la actriz turca Beren Gokyildiz, en la exitosa telenovela turca de Univision Madre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Madre Beren Gokyildiz; Camila Herrera | Credit: UNIVISION; Instagram Camila Herrera Desde principios de año, la conmovedora historia de Melek, una niña que es víctima de abuso físico y emocional en su casa, mantiene con el corazón en un puño a más de 1 millón y medio de televidentes (P2+) de lunes a viernes en el prime time de Univision. Detrás de este personaje que se ha robado el cariño del público se encuentra la actriz turca Beren Gokyildiz, quien también dio vida a Oyku en el exitoso melodrama Todo por mi hija. Al igual que sucediera en el drama que estrenó Telemundo en 2020, la actriz de doblaje chilena Camila Herrera es la encargada de prestar su voz al personaje interpretado por Beren. "Con Melek conocí a Beren Gokyildiz, fue la primera novela turca que también doblé, por lo que fue un desafío gigante en mi vida", cuenta en entrevista con People en Español Herrera, de 32 años, quien hasta ese momento solamente había doblado dibujos animados. CONOCE AQUÍ A LAS ACTRICES DE DOBLAJE DE MADRE "En mi experiencia haciendo doblajes jamás me demoré más de un día en hacer un capítulo, pero el primer capítulo fue terrible por la historia, por seguir a una niña, todo. Me demoré aproximadamente tres sesiones en terminar el primer capítulo", confiesa. "Pero fue un demasiado maravilloso y de muchísimo aprendizaje", agrega Camila, quien también es productora ejecutiva audiovisual. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz de doblaje reconoce que lo más difícil de su trabajo en esta historia "fue seguir los movimientos y sentimientos de una niña siendo una persona adulta". "Además de no quedar con esa carga y pena de saber que si bien es una telenovela es la realidad de tantos niños de Chile, Turquía y el mundo", comenta. Madre se transmite de lunes a viernes a las 10 p. m., hora del Este, por Univision.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image EXCLUSIVA Camila Herrera: "Lo más difícil fue seguir los movimientos y sentimientos de una niña siendo una persona adulta"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.