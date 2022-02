Actrices de la exitosa telenovela turca Madre ¡son madre e hija en la vida real! ¿Sabías que Gönül trabaja con su hija en la exitosa telenovela turca de Univision? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Madre Cansu Dere, Vahide Percin y Beren Gokyildiz en una escena de Madre | Credit: Instagram Anne Tras un mes al aire, Madre, la exitosa telenovela turca que Univision transmite de lunes a viernes a las 10 p. m., hora del Este, se ha convertido en una de las producciones favoritas del público. El drama que protagoniza la niña turca Beren Gokyildiz en la piel de Melek se encuentra desde su estreno entre los primeros lugares de audiencia de la televisión hispana de Estados Unidos. Este martes 8 de febrero, sin ir más lejos, la ficción logró congregar frente a la pantalla de Univision a 1,722,000 televidentes (P2+), siendo la segunda emisión más vista del día. La telenovela, que también protagoniza la actriz turca Cansu Dere, ha conquistado a la audiencia con una conmovedora historia que explora diversos tipos de maternidad y que tiene como punto de partida a una joven maestra con un trágico pasado llamada Zeynep (Dere) que, tras darse cuenta de que una de sus estudiantes, la inocente Melek (Gokyildiz), es víctima de abuso físico y emocional en su casa decide huir con ella luego de ver que la sociedad le da la espalda, emprendiendo así un viaje lleno de desafíos que le hará enfrentar su pasado. Madre Beren Gokyildiz es Turna en Madre | Credit: UNIVISION Lo que muchos televidentes desconocen es el estrecho vínculo familiar que existe en la vida real entre dos de las actrices que forman parte del elenco del aclamado drama turco. Y es que pocos saben que la actriz turca Vahide Percin, quien interpreta a Gönül –mejor conocida como la 'señora torpe', como la llama cariñosamente Turna– comparte set de grabación en la telenovela con su hija, quien sigue sus pasos en el mundo de la interpretación. Aunque en la ficción su verdadera hija es Zeynep, a quien se vio obligada a entregar en adopción, en la vida real Percin es madre de la joven actriz turca Alize Gordum, quien da vida a Gamze, una de las dos hermanas de Zeynep. Madre Gonul y Gamze son madre e hija en la vida real | Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alize nació hace casi tres décadas fruto de la historia de amor que tuvo Vahide con un reconocido actor turco, de quien se separó pero con el que sigue manteniendo en la actualidad una buena relación; por lo que la joven actriz también heredó la vena artística de su progenitor. Madre Gonul y Gamze son madre e hija en la vida real | Credit: Instagram Madre se transmite a las 10 p. m., hora del Este, por Univision.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Actrices de la exitosa telenovela turca Madre ¡son madre e hija en la vida real!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.