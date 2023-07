Actrices de la telenovela El amor invencible ¡son hermanas en la vida real! "Nos llevamos muy bien, la verdad nos apoyamos mucho", reconoce Ana Tena (Lola) sobre su hermana, quien también forma parte del elenco juvenil de la exitosa telenovela de Univision que protagoniza Angelique Boyer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El amor invencible Elenco juvenil telenovela El amor invencible | Credit: TelevisaUnivision El amor invencible (Univision) se ha posicionado como una de las telenovelas más vistas actualmente en el prime time de la televisión hispana. El melodrama que protagonizan Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elbittar cuenta con un destacado elenco que combina actores de gran trayectoria con jóvenes talentos que comienzan a despuntar en el mundo de la interpretación. Este último es el caso de Ana Tena, quien da vida a Lola García, la hija de Jacinta (Alejandra Ambrosi) y Jeremías (José Daniel Figueroa), quien encuentra a través de internet su oportunidad para comenzar su ascenso y termina convirtiéndose en la amante de Calixto Peralta (Víctor González). La joven de 19 años ya había participado en otros exitosos melodramas de TelevisaUnivision como Soltero con hijas y la nueva versión de La madrastra. Ana Tena Ana Tena es Lola García en El amor invencible | Credit: TelevisaUnivision Ana no es la única artista de su familia. La actriz tiene una hermana, casi tres años más joven que ella, que curiosamente también forma parte del elenco juvenil del actual melodrama estelar de Univision: Isabella Tena. Isabella, a quien muchos recordarán por haber interpretado en 2014 a Luz Lascuráin en la exitosa telenovela Mi corazón es tuyo, da vida a Ana Julia, la hija del personaje que interpreta Angelique. Isabella Tena Isabella Tena es Ana Julia en El amor invencible | Credit: TelevisaUnivision "Todo empieza desde que soy chiquita. Yo siempre le decía a mi mamá que yo quería salir en la tele y que quería actuar, pero en ese momento yo hacía ballet, gimnasia, todas esas cosas que haces desde chiquito. Y un día mi mamá vio la convocatoria del CEA infantil (Centro de Educación Artística de Televisa) y decidió llevarnos a mí y a mi hermana, pero nos dijo 'si entran las dos va, si no no, o las dos o nada", contaba Ana el año pasado en una entrevista para el canal de YouTube del Dr. Adrián Salama. "Y entramos las dos afortunadamente". Aunque la que soñaba en ese momento con ser actriz era Ana, fue Isabella la que terminó debutando primero en el medio. "Como a la mitad del CEA mi hermana entró a una novela y ahí fue también como una parte complicada para mí porque yo decía 'es que por qué a ella sí y por qué a mí no, yo era la primera que quería, por qué ella sí antes que yo cuando yo era la que por mí está aquí'", se sinceró en la citada entrevista. "Pero como que fui entendiendo que hay cosas para otras personas y que lo que es para ti es para ti y lo que no, no. Entonces gracias a que mi hermana entró a esa novela empezamos como a saber más sobre el medio, cómo se manejaba, cómo entrabas...". Ana Tena Ana y su hermana Isabella Tena | Credit: Instagram Isabella Tena SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ana no tuvo en un inicio tanta suerte como su hermana. "Yo acabé la escuela, hice muchísimos castings [y] me dijeron muchísimas veces que no, pero por fin una vez entré a una novela. Yo era chiquita, iba a ser Renata Notni de chiquita y no sabes lo feliz… Esa felicidad de conseguí algo que yo quería y algo que luché por él fue lo máximo. Y a partir de ahí empecé a hacer más novelas, empecé en lo de las redes sociales, hacía unitarios…". Isabella Tena Las hermanas Tena | Credit: Instagram Isabella Tena Ahora las hermanas Tena comparten pantalla en la exitosa telenovela El amor invencible, que se transmite de lunes a viernes a las 9 p. m., hora del Este, por Univision. Isabella Tena Ana e Isabella Tena con el productor de El amor invencible, Juan Osorio | Credit: Instagram Isabella Tena "Sí tenemos pleitos y todo, pero no, nos llevamos muy bien, la verdad nos apoyamos mucho y creo que esta carrera también te hace madurar y ver la vida de una manera distinta", comentó Ana al ser preguntada por su relación actual con su hermana Isabella en una reciente entrevista para el canal de YouTube del CEA de Televisa.

