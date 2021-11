¡Sorpresa! Actrices de Rebelde (2004) 'revivirán' sus personajes en la nueva versión de Netflix El popular servicio de streaming compartió este martes un nuevo avance de la esperada serie en el que aparecen varias actrices de la exitosa telenovela que en su día protagonizaron Anahí, Dulce María, Maite Perroni y compañía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La nueva versión de Rebelde apelará a la nostalgia para tratar de seducir a todos aquellos fanáticos de RBD que se muestran reacios ante la llegada de esta nueva generación de rebeldes que aterrizará en Netflix a principios del próximo año. Y lo hará trayendo al presente a varios personajes que en su día dieron mucho de qué hablar como alumnos del prestigioso Elite Way School. El popular servicio de streaming publicó este martes un nuevo avance de la esperada serie en el que se desvela una de sus grandes sorpresas: la participación de Estefanía Villarreal. La inolvidable Celina de Rebelde volverá a dar vida al personaje que hace más de 15 años marcó un antes y un después en su carrera, en esta ocasión ya no como alumna sino como directora del exclusivo colegio privado en el que estudió en su momento junto a Mía Colucci (Anahí), Roberta Pardo (Dulce María), Miguel Arango (Alfonso Herrera) y Lupita (Maite Perroni), entre otros. "Celina Ferrer está de regreso", anunció emocionada la actriz mexicana en Instagram. Estefanía Estefanía Villarreal, antes y ahora | Credit: Mezcalent; Netflix Las reacciones de emoción de sus seguidores no se hicieron esperar, empezando por la de la actriz Angelique Boyer, quien fuera compañera de cuarto de Celina en Rebelde. "¡Qué emoción! Ya la quiero ver", comentó la inolvidable Vico Paz. Pero Estefanía Villarreal no sería la única exalumna del Elite Way School que se dejaría ver próximamente junto a la nueva generación de rebeldes de Netflix. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el avance que compartió esta semana la plataforma de streaming también se puede ver a la actriz Karla Cossío, a quienes muchos recordarán por su personaje de Pilar Gandía. Karla Karla Cossío, antes y ahora | Credit: Mezcalent; Netflix Aunque apenas sale unos segundos, los fanáticos de RBD no tardaron en reconocerla.

