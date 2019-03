Un protagónico y no más Actrices que solo han protagonizado una telenovela. Actrices que solo han protagonizado una telenovela. More Moisés González Grettel Valdez Mezacalent.com Gloria Trevi Mezcalent.com Galilea Montijo Mezcalent.com Ingrid Martz Mezcalent.com Ximena Navarrete Mezcalent.com Andrea Legarreta Mezcalent.com Ana Patricia Rojo Mezcalent.com Betty Monroe Mezcalent.com Bianca Marroquín Mezcalent.com Karla Monroig Mezcalent.com Adriana Nieto Mezcalent.com 1 of 11 Advertisement 1 of 11 Mezacalent.com Grettel Valdez Con casi 20 años de carrera artística a sus espaldas, la actriz mexicana solamente ha protagonizado la telenovela Ángel Rebelde, historia que grabó en Estados Unidos en 2004. Advertisement 2 of 11 Mezcalent.com Gloria Trevi La cantante mexicana debutó en las telenovelas en 2013 como protagonista de la producción de Televisa Libre para amarte. El melodrama que protagonizó junto a Gabriel Soto marcó su debut y al mismo tiempo su despedida del género. Hasta la fecha. 3 of 11 Mezcalent.com Galilea Montijo Antes de alejarse por completo de las telenovelas para dedicarse de lleno a la conducción, la artista mexicana protagonizó junto a Gabriel Soto la telenovela de Televisa La verdad oculta (2006). Advertisement 4 of 11 Mezcalent.com Ingrid Martz A pesar de su extensa carrera artística, la actriz mexicana solo ha tenido una oportunidad para brillar como protagonista. Sucedió en 2010 en la comedia romántica de Televisa Zacatillo, un lugar en tu corazón. Advertisement 5 of 11 Mezcalent.com Ximena Navarrete Aunque nunca había actuado, la Miss Universo 2010 protagonizó en 2013 la telenovela La tempestad junto a William Levy. La experiencia no debió de gustar demasiado a la modelo, que hasta la fecha no ha vuelto a participar en un melodrama. Advertisement 6 of 11 Mezcalent.com Andrea Legarreta Antes de alejarse de la actuación, Andrea Legarreta protagonizó con gran éxito la telenovela infantil de Televisa ¡Vivan los niños! Actualmente está enfocada en la conducción. Advertisement 7 of 11 Mezcalent.com Ana Patricia Rojo La mayoría de sus personajes han sido villanos, pero la actriz mexicana nos sorprendió a todos en 2004 cuando entró en reemplazo de Edith González como protagonista de la telenovela de Televisa Mujer de madera. Advertisement 8 of 11 Mezcalent.com Betty Monroe Si bien lleva casi dos décadas actuando, la actriz mexicana obtuvo recientemente su primer protagónico al interpretar a Esperanza en la telenovela de Televisa Sueño de amor (2016). Advertisement 9 of 11 Mezcalent.com Bianca Marroquín La artista mexicana decidió probar suerte en las telenovelas en 2011 como protagonista de Esperanza del corazón. Advertisement 10 of 11 Mezcalent.com Karla Monroig Acostumbrada a dar vida a personajes secundarios, la artista puertorriqueña no se lo podía creer cuando en 2006 fue seleccionada para dar vida a la protagonista de la telenovela Dueña y señora. Advertisement 11 of 11 Mezcalent.com Adriana Nieto La actriz mexicana protagonizó en 2000 la telenovela Locura de amor, historia que no terminó de grabar ya que salió sorpresivamente del melodrama antes de que este finalizara. Nunca más la volvimos a ver en el género. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

