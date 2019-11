Las múltiples caras de 'La Diabla': 6 actrices que le han dado vida By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Cortesía TELEMUNDO A lo largo de los años y las numerosas versiones que se han realizado de la historia escrita por Gustavo Bolívar son varias las actrices que le han dado vida a este personaje que a día de hoy sigue dando guerra en El final del paraíso. Empezar galería La original Image zoom Instagram Sandra Beltrán Sandra Beltrán fue la primera actriz que se puso hace más de una década en los zapatos de 'La diabla' en la exitosa serie colombiana Sin tetas no hay paraíso que transmitió Caracol Televisión en 2006 basada en el libro homónimo escrito por Gustavo Bolívar. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Nueva adaptación Image zoom Cortesía TELEMUNDO El éxito que tuvo la ficción protagonizada por la actriz colombiana María Adelaida Puerta en su país de origen llevó a Telemundo a adquirir años más tarde los derechos de la historia para realizar su propia versión. 2 de 11 Applications Ver Todo Primera diabla Image zoom Cortesía TELEMUNDO Así entre 2008 y 2009 pudimos ver en la piel de la ambiciosa proxeneta Yésica Beltrán a la actriz colombiana María Fernanda Yepes, quien antagonizó la versión que protagonizó Carmen Villalobos. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Segunda diabla Image zoom Cortesía TELEMUNDO A Yepes, sin embargo, le fue imposible retomar el personaje en 2016 cuando la cadena de habla hispana decidió hacer una secuela de la telenovela bajo el título Sin senos sí hay paraíso, por lo que otra actriz tuvo que entrar en su lugar: Majida Issa. 4 de 11 Applications Ver Todo Dejó huella Image zoom Cortesía TELEMUNDO Durante tres temporadas, entre 2016 y 2018, Maijda se encargó de hacerle la vida imposible a las Catalinas, ganándose el aplauso del público con su impecable trabajo. 5 de 11 Applications Ver Todo Tercera diabla Image zoom Cortesía TELEMUNDO Para tristeza de los fans de Sin senos sí hay paraíso, la actriz colombiana no quiso seguir dándole vida al personaje lo que obligó a Telemundo a cambiar de rostro a la Diabla para poder justificar la llegada de la colombiana Kimberly Reyes, quien interpreta en estos momentos a la enemiga número 1 de Catalina Santana (Villalobos), en lo que ahora se conoce como El final del paraíso. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Reto inmenso Image zoom Frazer Harrison/Getty Images Aunque era un reto inmenso llenar los zapatos de Majida, Kimberly ha logrado impresionar a los fans de El final del paraíso con su propia creación de 'La diabla'. 7 de 11 Applications Ver Todo La española Image zoom Carlos Alvarez/Getty Images España realizó su propia versión de la historia original de Gustavo Bolívar entre 2008 y 2009. La ficción, que contó con tres temporadas y un total de 43 capítulos, tuvo como 'Diabla' a la española María Castro. 8 de 11 Applications Ver Todo La película Image zoom Cortesía TELEMUNDO La historia de Catalina también fue llevada a la pantalla grande en 2010 y curiosamente la actriz que interpretó en el film a 'La Diabla' fue Linda Baldrich, a quien ahora podemos ver en la piel de Natalia en El final del paraíso. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement ¡No te la pierdas! Image zoom Cortesía TELEMUNDO El final del paraíso, la secuela de Sin senos sí hay paraíso, se transmite de lunes a viernes por Telemundo a las 9 p.m., hora del Este. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Las múltiples caras de 'La Diabla': 6 actrices que le han dado vida

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.