Actrices de Perdona nuestros pecados ¡son madre e hija en la vida real! Ahora que la exitosa telenovela de Univision llegó a su fin destapamos uno de sus secretos mejor guardados. Perdona nuestros pecados Escena de la telenovela Perdona nuestros pecados | Credit: Instagram Perdona nuestros pecados La maldad de Armando Quiroga (Jorge Salinas) tuvo a los protagonistas de la exitosa telenovela Perdona nuestros pecados (Univision), Elsa (Oka Giner) y Andrés (Emmanuel Palomares), sufriendo durante toda la historia. Uno de los momentos más difíciles para ambos fue cuando se enteraron de la supuesta muerte de su hija, que al final resultó que estaba viva y que había sido adoptada por un matrimonio. "El día que Elsa recibe la noticia de que Eva había muerto… Fue una escena con una carga emocional demasiado fuerte. Yo recuerdo que todo mi cuerpo temblaba, en mis ojos solo escurrían y escurrían las lágrimas. Fue muy duro", reconoció Giner en entrevista con People en Español. Oka Giner Emmanuel Palomares y Oka Giner, protagonistas de Perdona nuestros pecados | Credit: Mezcalent Lo que pocos saben es que la actriz que interpreta a la madre adoptiva de Eva, Verónica (Paus Marron), es también su madre en la vida real. "Trabajar al lado de mi bebecita es de las experiencias más enriquecedoras de mi vida", reconoció a finales de mayo Marron a través de las redes sociales. Perdona nuestros pecados Paus Marron (Verónica) y Farah (Eva) son madre e hija en la vida real | Credit: Instagram Perdona nuestros pecados Paus Marron (Verónica) y Farah (Eva) son madre e hija en la vida real Paus Marron (Verónica) y Farah (Eva) son madre e hija en la vida real | Credit: Instagram Paus Marron "Si hubieran traído a alguien desconocida ella hubiera sufrido mucho. Es muy pequeña y necesitaba estar con alguien conocido todo el tiempo", cuenta Oka a People en Español. Paus Marron Paus Marron (Verónica) y Farah (Eva) son madre e hija en la vida real | Credit: Instagram Pau Marron La actriz mexicana de 30 años reconoce que al principio "fue complicado" trabajar con Farah –así se llama la niña en la vida real– "porque es muy chiquita y necesita mucho a su mamá. Pero poco a poco nos ganamos su confianza y era muy linda la dinámica con ella. Me sentí orgullosa". Perdona nuestros pecados Elsa (Oka Giner) y Andrés (Emmanuel Palomares) con Eva (Farah) | Credit: Instagram Perdona nuestros pecados Tanto es así que pensó que quizá ya estaba lista para ser mamá en la vida real. Oka, quien se casó a finales del año pasado con su esposo, el comediante venezolano Ignacio Redondo, prefiere, sin embargo, esperar "unos tres años" para dar ese paso. "Aunque uno pone y dios dispone, yo soy muy organizada y antes de dar ese paso quiero tener una casa y ahorros en el banco para no batallar por nada", comparte la actriz.

