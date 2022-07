¿Qué dos actrices de La madrastra repiten en la nueva versión que protagoniza Aracely Arámbula? Dos actrices que participaron en 2005 en la historia protagonizada por Victoria Ruffo y César Évora vuelven a formar parte del elenco de La madrastra, ahora en su nueva versión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aracely Arámbula Aracely Arámbula y Andrés Palacios, protagonistas de la nueva versión de La madrastra | Credit: Mezcalent Aunque será "distinta", la nueva versión de La madrastra que protagonizan Aracely Arámbula y Andrés Palacios tendrá varios guiños a la historia que encabezaron hace más de tres lustros Victoria Ruffo y César Évora. Y es que dos de las actrices que formaron parte del elenco del melodrama que produjo Salvador Mejía en el año 2005 para TelevisaUnivision también integran el reparto de la nueva versión. Una de ellas es Martha Julia, quien en su día interpretó a Ana Rosa, la ambiciosa novia del protagonista. "Me siento superafortunada de volver a hacer otra historia más de La madrastra y la verdad lo vamos a contar muy diferente a la otra porque pues ya la magia ya la trae la historia. La verdad es una supermegahistoria y tuve la oportunidad de hacerla con Victoria Ruffo y con César Évora y todo ese gran elenco tan bonito… Ahora acá, entonces sí es una gran bendición, es una gran fortuna y pocas veces tienes la oportunidad de volver a representar ahora otro personaje dentro de la misma historia", expresó en un reciente encuentro con medios de comunicación en México la actriz mexicana, quien se reencuentra con su ex Gabriel Soto en este melodrama. Martha Julia Martha Julia | Credit: Mezcalent "Ahora soy la esposa de uno de los socios, una de sus amigas pero eternamente enamorada del protagonista", avanzó sobre el personaje que interpreta en la nueva versión. Pero Martha Julia no es la única actriz que repite. Cecilia Gabriela también participa en la nueva versión de La madrastra luego de haber dado vida en 2005 a Daniela Márquez. Y lo hace curiosamente con el mismo personaje con el que la pudimos ver hace 17 años. Cecilia Gabriela Cecilia Gabriela | Credit: Mezcalent "Casualmente estoy haciendo el mismo personaje de Daniela, ahora Emilia, pero aquí me la paso embarazada", contó la actriz mexicana durante el claquetazo de inicio de grabaciones del melodrama que produce Carmen Armendáriz (Te acuerdas de mí, La usurpadora). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La nueva versión de La madrastra, que también cuenta en su elenco con Marisol del Olmo, Isadora González, Marco Treviño, Juan Martín Jáuregui, Gabriel Soto, Vilma Sotomayor, José Elías Moreno, Juan Carlos Barreto, Denia Agalianou y Lalo España, entre un destacado reparto, se estrenará en México a mediados de agosto por Las Estrellas a las 21:30 horas.

