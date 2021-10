Actrices de El señor de los cielos se reencuentran por un motivo solidario Fernanda Castillo, Carmen Aub, Sabrina Seara y Gala Montes protagonizaron este miércoles un emotivo reencuentro en México a varios años de haber trabajado juntas en la exitosa superserie de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El señor de los cielos Carmen Aub, Fernanda Castillo, Gala Montes y Sabrina Seara años atrás en las grabaciones de El señor de los cielos | Credit: Instagram Gala Montes Las largas jornadas de grabación de la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos que protagonizó Rafael Amaya generaron importantes vínculos personales entre su elenco a lo largo de sus 7 temporadas. Este es el caso, por ejemplo, de la hermosa amistad que nació entre escena y escena entre 4 de sus actrices principales: Fernanda Castillo (Mónica Robles), Carmen Aub (Rutila Casillas), Sabrina Seara (Esperanza Salvatierra) y Gala Montes (LuzMa). A varios años de haber trabajado juntas en la citada ficción, 'las cantaloas' –como se hace llamar el inseparable grupo de amigas– se reencontraron este miércoles en México coincidiendo con el mes de concientización sobre el cáncer de mama, enfermedad que ha tocado muy de cerca la vida de Gala ya que su madre la sufrió en dos ocasiones. Comprometida con la causa desde entonces, la protagonista de la exitosa telenovela Diseñando tu amor (Univision) no duda en sumar esfuerzos para dar visibilidad a esta enfermedad y aportar su granito de arena con el fin de ayudar a las mujeres que la padecen. "Mucho amor y admiración por las amigas que me dejó este medio. Qué gusto verlas. Cantaloas forever. Gracias por ponerse en la piel de miles de mujeres con cáncer de mama y ayudarnos a concientizar cada octubre rosa", no tardó en agradecerles su contribución a la causa la también cantante de 21 años a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una foto del emotivo y esperado reencuentro que protagonizaron las cuatro. Gala Montes Gala Montes, Fernanda Castillo, Sabrina Seara y Carmen Aub | Credit: Instagram Gala Montes SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Te quiero mucho mi Gala y admiro lo que haces por esta causa tan importante para las mujeres", expresó Castillo, quien se convirtió en madre a finales del año pasado. "Mi Gala hermosa. Me encantó verte realizada, triunfando y lo más importante feliz", comentó por su parte Seara, quien se encuentra alejada de la televisión desde que terminó Betty en NY. Premios tu mundo Gala Montes, Carmen Aub, Sabrina Seara y Fernanda Castillo en Premios tu mundo en 2016 | Credit: Mezcalent Igual de emocionada por este reencuentro se mostró Aub: "Las adoro".

