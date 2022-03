Aunque llevaba varios años trabajando dentro del mundo del doblaje cuando llegó a su vida Madre, Gönül supuso su primer personaje coprotagónico, "así que fue para mí de una tremenda emoción, de mucho nervio, pero fue una experiencia maravillosa porque el personaje lo amé desde el comienzo", reconoce Pozo. "Fue un gran desafío porque cada capítulo eran más de 100 frases, así que fue muy desafiante, pero a la vez fue muy, muy emocionante". También, asevera, fue un taller de actuación para ella. "Yo no estudié teatro, yo solo estudié doblaje, así que he ido aprendiendo a actuar con la voz a través de los años y ese fue para mí un tremendo taller porque esa señora era de un bagaje de emocionalidades y de sutilezas que me enseñaron [mucho]. Aprendí mucho con ella", comparte la actriz de doblaje chilena, quien se adentró en este medio en el año 2010 gracias a una amiga. "Ella sabía que yo cantaba en ese entonces y me contó sobre el doblaje y me dijo: '¿Por qué tú no vas?'. Incluso me decía: 'Podrías doblar y cantar los dibujamos animados…' Así que me metí a hacer el curso", cuenta Mónica, quien estuvo cerca de dos años haciendo rellenos de ambientación de fondo. "Ya en ese entonces realmente me estaba empezando a plantear si iba a seguir en esto o no por el hecho de que prácticamente yo pagaba por estar ahí –yo no recibía prácticamente ni un peso–, así que me lo estaba replanteando cuando de repente un director me agarró y me dijo: 'Hazme unas frases por favor'. Y ahí partí haciendo frases de a poquitito hasta que llegué a los protagónicos". Hoy ya lleva una década en el doblaje. "Ha sido muy satisfactorio, me llena el alma y lo encuentro realmente apasionante. Yo soñaba con hacer algo que me apasionara en mi vida y desde hace 10 años lo estoy haciendo".