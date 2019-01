Actrices consentidas de Televisa Son muchas las estrellas de telenovela que han abandonado la televisora mexicana en los últimos años tras concluir su contrato de exclusividad, pero la empresa aún conserva varios e importantes talentos a día de hoy, como refleja la convivencia que el directivo de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, organizó la semana pasada y a la cual asistieron solo rostros ‘exclusivos’ del canal. Son muchas las estrellas de telenovela que han abandonado la televisora mexicana en los últimos años tras concluir su contrato de exclusividad, pero la empresa aún conserva varios e importantes talentos a día de hoy, como refleja la convivencia que el directivo de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, organizó la semana pasada y a la cual asistieron solo rostros ‘exclusivos’ del canal. More Moisés González Angelique Boyer Mezcalent Claudia Álvarez Mezcalent Maite Perroni Mezcalent Zuria Vega Mezcalent Ariadne Díaz Mezcalent Paulina Goto Mezcalent Esmeralda Pimentel Mezcalent Irina Baeva Mezcalent Adriana Louvier Mezcalent Claudia Martín Mezcalent Renata Notni Mezcalent Mayrín Villanueva Mezcalent 1 of 12 Advertisement 1 of 12 Mezcalent Angelique Boyer Desde que diera vida a la inestable Vico en la exitosa telenovela juvenil Rebelde (2004), la carrera artística de la actriz de origen francés no ha dejado de crecer como la espuma. Actualmente protagoniza Amar a muerte, la más reciente producción estelar de Televisa que se estrenará en Estados Unidos el próximo 29 de octubre. Advertisement 2 of 12 Mezcalent Claudia Álvarez La actriz mexicana ingresó en 2011 a las filas de Televisa tras años siendo artista exclusiva de la competencia, TV Azteca. El último gran éxito que protagonizó para la televisora fue la adaptación de Simplemente María, que grabó en 2015. 3 of 12 Mezcalent Maite Perroni A sus 35 años, la exRBD ha protagonizado 8 telenovelas en Televisa, entre ellas Cuidado con el ángel (2008), Triunfo del amor (2010) y, más recientemente, Papá a toda madre (2018). Advertisement 4 of 12 Mezcalent Zuria Vega La actriz mexicana debutó como protagonista en 2009 en la telenovela Mar de amor y desde entonces no ha dejado de encabezar éxitos para la empresa; el último, Mi marido tiene más familia, que se transmite actualmente por Univision. Advertisement 5 of 12 Mezcalent Ariadne Díaz Llena de amor (2010), La malquerida (2014) y La doble vida de Estela Carrillo (2017) son solo algunas de las exitosas telenovelas que ha protagonizado la actriz mexicana para Televisa en la última década. Advertisement 6 of 12 Mezcalent Paulina Goto La actriz mexicana de 27 años, que protagonizó el año pasado la telenovela El vuelo de la Victoria, es uno de los rostros más jóvenes de Televisa. Advertisement 7 of 12 Mezcalent Esmeralda Pimentel A sus 29 años, la actriz mexicana ha protagonizado cuatro telenovelas para Televisa; la última La bella y las bestias. Advertisement 8 of 12 Mezcalent Irina Baeva La actriz de origen ruso debutó en la televisora en 2015 y en apenas tres años y tras dos protagónicos –Vino el amor (2016) y Me declaro culpable (2017)– se ha convertido en uno de los rostros consentidos de Televisa. Advertisement 9 of 12 Mezcalent Adriana Louvier TV Azteca la vio nacer como estrella, pero ha sido en Televisa donde la actriz mexicana ha logrado brillar con luz propia gracias a telenovelas como Yo no creo en los hombres (2014) y Caer en tentación (2017), su más reciente éxito. Advertisement 10 of 12 Mezcalent Claudia Martín Su reciente protagónico en la nueva versión de Esmeralda la ha proyectado como uno de los rostros jóvenes más prometedores de Televisa. Actualmente interpreta a la antagonista de la próxima producción estelar de Univision Amar a muerte, que protagoniza Angelique Boyer. Advertisement 11 of 12 Mezcalent Renata Notni Ha crecido literalmente en los foros de Televisa San Ángel que ya inició su carrera siendo apenas una niña en la telenovela juvenil Código postal (2006). Hoy, a sus 23 años, es una de las actrices mexicanas con más futuro. Advertisement 12 of 12 Mezcalent Mayrín Villanueva Tras dos décadas de exitosa trayectoria artística en Televisa, la actriz mexicana sigue brillando con luz propia. El año pasado protagonizó el melodrama Me declaro culpable y recientemente realizó una participación especial en la segunda temporada de Mi marido tiene familia. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

