Actores de telenovelas que están al aire que son abiertamente homosexuales Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Telenovela Credit: TelevisaUnivision (x2) Aunque se ha avanzado mucho en derechos y concienciación social, todavía queda mucho camino por recorrer en temas de orientación sexual, diversidad sexual e identidad de género. Como miembros abiertamente de la comunidad LGBTIQ+, estos actores han aportado con sus historias un granito de arena a la causa, convirtiéndose sin buscarlo en referentes para muchas personas que se ven reflejadas en ellos. Empezar galería Laura Luz Laura Luz Credit: Instagram Laura Luz La actriz y conductora mexicana interpreta a Chepina, la tía fanática de las telenovelas de Ariadne Díaz en el exitoso melodrama Vencer la ausencia, que Univision transmite de lunes a viernes a las 8 p. m., hora del Este. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Laura Luz Laura Luz Credit: Instagram MaryChelo La actriz está casada con la agente de viajes Mary Chelo, con quien posa en la imagen. "Después de mucho tiempo en el que a mí en lo particular me tocó mucho la opresión, el guardar secreto, el que nadie se enterará, la verdad es que he logrado ver un proceso positivo y cómo hemos ido avanzando. Yo jamás en mi vida me imaginé que legalmente te pudieras casar", compartió años atrás en una entrevista para el programa Venga la alegría. 2 de 8 Ver Todo Eduardo España Lalo España Credit: TelevisaUnivision El actor y comediante mexicano da vida a 'El Tortuga' en la nueva versión de La madrastra, telenovela que Univision emite a las 10 p. m., hora del Este, con las actuaciones protagónicas de Aracely Arámbula y Andrés Palacios. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Eduardo España Lalo España Credit: Instagram Lalo España El actor supo que es gay desde muy pequeño. "Yo creo que eso es algo que se sabe, nomás que a veces crecemos con contextos de educación católica, muy recto todo, escuelas maristas, escuelas jesuítas... Un contexto de amigos por la época donde hay mucha represión, donde hay muchísimo machismo, mucha educación estructurada... Entonces yo crecí como con muchos pavores, como con muchos ocultamientos y sí llegué a hacer muchas tonterías, a pensar que era una confusión, que se me iba a quitar... Cuando digo pues no, no tiene nada de malo, los seres humanos tenemos gustos diferentes, no somos iguales, cada quien es único e irrepetible y si a ti te gusta algo y al otro le gusta otra cosa qué maravilla, bendita diferencia y bendito respeto", expresó meses atrás en una entrevista con Yordi Rosado. 4 de 8 Ver Todo Anderley Palomino Anderley Credit: TELEMUNDO El joven actor colombiano forma parte del elenco de la tercera temporada de la superserie de Telemundo La reina del sur, donde interpreta a Mateo, un adolescente que se enamora de la hija de Teresa Mendoza. 5 de 8 Ver Todo Anderley Palomino Anderley Credit: Instagram Anderley "Mi expresión de género, mi sexualidad y mi género no determinan mi interpretación a la hora de actuar", dejó claro el actor el año pasado a través de las redes sociales. "Este ha sido, durante mucho tiempo, un conflicto en el que suelo navegar constantemente. El hecho de que yo sea una persona orgullosamente diversa y así lo exprese, no tiene nada que ver con mis personajes a la hora de actuar... en pocas palabras y pa no extenderme: no nos mochen las oportunidades a nosotres por no ser o aparentar la heterosexualidad. En mi caso, divinamente puedo actuar a un hombre cisgénero, a un doctor, a una cama, o a la misma luna; y mi filosofía de vida no tiene que afectar en eso. Pa eso me maté estudiando 5 años arte dramático y sigo aprendiendo. Solo quiero que se tumben esos esquemas, esas juzgadas a primera vista y esa idea de creer que un 'gay' debe de ser censurado de sus sueños". 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Farid Caram Farid Credit: Instagram Farid El actor y cantante mexicano interpreta a Ariel, un personaje de la comunidad LGBTIQ+, en el melodrama Vencer la ausencia (Univision). 7 de 8 Ver Todo Farid Caram Farid Credit: Instagram Farid "Yo tuve la fortuna de tener unos papás superabiertos, unos papás que me inculcaron valores y siento que también ese es el mensaje que hay que hacerle llegar a los papás hoy en día. No te tienen que hacer una fiesta cuando les dices que eres gay, con el simple hecho de que te respeten… Y el mensaje está muy mal entendido, la gente pega el mensaje de 'hay que tener tolerancia' y no, no. Toleras algo que está mal, ser homosexual no está mal, ser lesbiana no está mal, ser transexual no está mal. La palabra es respeto", dijo el actor en una conversación que mantuvo en el pódcast 'Haz que suceda'. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

