Galanes de telenovela que monetizan su contenido erótico en OnlyFans: cuánto cobran y cómo es el contenido que suben Actores como Alfredo Gatica y Jonathan Becerra han encontrado una fuente de ingresos mensual extra en la famosa plataforma de suscripción de contenidos para adultos, donde juegan con el erotismo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alfredo Gatica Alfredo Gatica en Vencer el desamor; Jonathan Becerra en Hijas de la luna | Credit: TELEVISA (x2) En abril del año pasado –en plena pandemia y sin trabajo–, el actor mexicano Alfredo Gatica, quien ha participado en exitosas telenovelas de Televisa como Vencer el desamor, Rubí, Ringo y Enamorándome de Ramón, tomó la decisión de comenzar a subir contenido erótico suyo a OnlyFans, el servicio de suscripción de contenidos para adultos, con el propósito de generar una fuente de ingresos. "Sin duda el principal motivo fue para salir del bache económico, lo más fuerte de la pandemia, de pronto no tener proyecto, de pronto no tener teatro... Y dije: 'A ver, si ya está ahí la puerta vamos a abrirla'. La abrí y vámonos con todo", compartió el intérprete de 34 años hace apenas unos meses en un encuentro con medios de comunicación en México. "Yo tengo una comunicación muy abierta con mis papás y mis hermanas y mi familia, entonces en el momento que decidí abrir la cuenta yo les dije: 'Voy a abrir la cuenta de OnlyFans'". Aunque en un inicio su debut en OnlyFans estuvo motivado por una necesidad económica, a punto de cumplir un año en la famosa plataforma Alfredo reconoce que no solamente es algo que disfruta hacer, sino que también le ha ayudado a mejorar su desenvolvimiento como actor. "La verdad es que es otra manera de expresarme como artista, me ha sumado mucho sobre todo al desenvolvimiento. O sea, uno como actor tiene que eliminarse de prejuicios y de cosas personales y esto me ha ayudado a eso: a abordar los personajes con mayor compromiso, con una mayor soltura. Lo que se me pida lo puedo hacer porque ya no tengo bloqueos de alguna manera, tanto en desnudos como en mi personalidad", admitió. La suscripción a su contenido cuesta regularmente 12 dólares, pero actualmente dispone de una promoción en la que la gente se puede suscribir a su cuenta por tan solo 6 dólares mensuales. OnlyFans OnlyFans Alfredo Gatica "Yo me manejo por lo que yo quiera enseñar. Obviamente la plataforma, como todas las plataformas, tiene esta parte de los mensajes directos y sí ha habido propuestas. Pero yo hasta cierto punto, hasta donde me permita mi ser, mi moral o lo que yo viva. Yo voy a entregar lo que yo considere que es propio para mí", comentó sobre el contenido que sube. Jonathan Becerra, quien ha formado parte del elenco de exitosas producciones de Televisa como Hijas de la luna y Qué pobres tan ricos, es otro de los actores mexicanos que monetiza su contenido erótico a través de esta conocida plataforma creada en 2016. "Vamos superbien, creciendo poco a poco. Yo creo que la gente está contenta, me mandan muchos mensajes de '¡qué contenido tan padre! Te agradecemos nosotros los fans que te pedimos esto'. Como la otra vez que ya había comentado, yo creo que es al público al que hay que complacer", declaró en una reciente entrevista con el reportero Eden Dorantes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor, que es padre, no le ve nada de malo en jugar con su sensualidad en OnlyFans. "Yo no le veo lo malo a eso porque hay gente para todo, entonces hay que darle. Como te dije la otra vez, si la vida te da limones pues hay que vender limonadas", señaló Becerra, quien está dispuesto a complacer a sus suscriptores hasta cierto límite. "Los trajes de baño funcionan muchísimo, el tipo calzón Calvin Klein o cosas así, ese funciona muchísimo y creo que ese es el que he estado jalando y les he dado mucha complacencia en eso". OnlyFans OnlyFans Jonathan Becerra Las personas que están suscritas a su contenido pagan cada mes 30 dólares.

