Actores de la telenovela Eternamente amándonos ¡son pareja en la vida real! La verdadera historia de amor de la telenovela de Univision se vivía detrás de cámaras entre dos de sus actores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con capítulos de 2 horas –de 7 a 9 p. m., hora del Este–, Eternamente amándonos con Alejandra Robles Gil y Marcus Ornellas como protagonistas se ha posicionado como uno de los espacios más vistos actualmente en el prime time de la televisión hispana. "Creo que uno de los hallazgos de Silvia Cano como productora ha sido elegir una historia donde no hay buenos y malos, sino hay seres humanos complejos a los que les pasan muchas cosas", señalaba la primera actriz mexicana Diana Bracho en una entrevista con People en Español previa al estreno del melodrama. Y añadía: "Martina, [mi personaje], empieza siendo muy dura, muy estricta, muy injusta de alguna manera por amor a sus hijos y va evolucionando hacia otra cosa, va creciendo como personaje, y todos los personajes son así". Familia Iturbide Familia Iturbide | Credit: TelevisaUnivision El melodrama ha cautivado al público con diferentes historias de amor, entre ellas la de sus protagonistas, Paula (Gil) y Rogelio (Ornellas). Familia Iturbide Familia Iturbide | Credit: TelevisaUnivision Pocos saben, sin embargo, que la verdadera historia de amor de la telenovela se vivía detrás de cámaras entre dos de sus actores. Fernando Iturbide Francisco Pizaña es Fernando Iturbide en Eternamente amándonos | Credit: TELEVISAUNIVISION Hablamos de Francisco Pizaña y Julia Urbini, quienes interpretan a Fernando Iturbide y Andrea Garibay. Ambos son pareja en la vida real desde hace más de un lustro. Francisco Pizaña Francisco Pizaña y Julia Urbini | Credit: Instagram Francisco Pizaña Francisco y Julia se conocieron en 2017 grabando el melodrama mexicano Caer en tentación, donde dieron vida a Lola y Juan Durán, y desde entonces sus caminos no se han separado. "Como ambos somos actores nos entendemos, entendemos los tiempos, entendemos que uno un día va a poder y el otro no, y pues ahí lo vamos llevando y pues haciendo equipo", declaraba en 2022 Urbini en una entrevista para Al Punto Noticias. Francisco Pizaña y Julia Urbini Francisco Pizaña y Julia Urbini | Credit: Instagram Francisco Pizaña SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja se casó la semana pasada a través de una íntima ceremonia civil. Francisco Pizaña y Julia Urbini Francisco Pizaña y Julia Urbini | Credit: Instagram Francisco Pizaña Francisco Pizaña y Julia Urbini Francisco Pizaña y Julia Urbini | Credit: Instagram Francisco Pizaña "Desde hace 6 años y hasta más allá del infinito. Te amo Julia Urbini", escribió Pizaña junto a una serie de imágenes del emotivo momento en el que unieron sus vidas. Francisco Pizaña y Julia Urbini Francisco Pizaña y Julia Urbini | Credit: Instagram Francisco Pizaña ¡Qué viva el amor!

