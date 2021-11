Actores de Rebelde lloran la muerte de Enrique Rocha, el inolvidable León Bustamante Christopher Uckermann, quien fuera su hijo en la exitosa telenovela juvenil de Televisa, y Dulce María, entre otros, no tardaron en reaccionar a través de las redes sociales a su partida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Enrique Rocha Christopher Uckermann y Dulce María en Rebelde; Enrique Rocha | Credit: Mezcalent (x2) La muerte del reconocido actor mexicano Enrique Rocha generó este domingo a través de las redes sociales un sinfín de reacciones entre la comunidad artística mexicana, especialmente entre todos aquellos actores que tuvieron la fortuna de compartir set de grabación con él. Este fue el caso del elenco de la exitosa telenovela juvenil de Televisa Rebelde (2004), donde Rocha tuvo una destacada participación como el malvado León Bustamante. Precisamente, Christopher Uckermann, quien dio vida a su hijo Diego Bustamante en la citada historia, fue uno de los primeros actores de Rebelde en reaccionar a su partida. "Siempre fuiste una gran persona con un gran corazón. Recuerdo tu amabilidad y tu gran sentido del humor con todas las personas. Recuerdo nuestras buenas pláticas antes de entrar a escena. Que esa energía tan agradable siga por los cielos. Gracias amigo", escribió el actor y cantante mexicano por medio de su cuenta de Twitter, donde supera el millón de seguidores. Dulce María, quien interpretó a la rebelde Roberta Pardo, también tuvo este domingo palabras de despedida para su querido 'Rochón', como lo llamaban cariñosamente. "Hasta siempre querido Rochón. Siempre recordaré nuestras pláticas intensas, tus consejos e historias que siempre tenían sabiduría y humor y tu 'wiskol'. Te queremos y siempre te recordaremos. Un abrazo hasta el cielo", compartió en Twitter la artista mexicana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otra de las artistas que no tardó en reaccionar a su partida fue Ninel Conde. "¡Qué fortuna haber coincidido en la vida con esta gran estrella que hoy brilla en el cielo con esa luz inigualable. Hasta siempre nuestro querido Enrique , nuestro Rochón, como le decíamos de cariño. ¡Qué lamentable pérdida!", compartió la inolvidable Alma Rey en Twitter. Mientras que Anahí escribió: "¡Qué fortuna haberte conocido! Hasta siempre querido Rochón". ¡Descanse en paz Enrique Rocha!

