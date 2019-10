Actores reaccionan a la muerte de El señor de los cielos Carmen Aub, Fernanda Castillo y otros compañeros de Rafael Amaya en la exitosa superserie de Telemundo así reaccionaron en redes sociales a la muerte de Aurelio Casillas. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La muerte de Aurelio Casillas durante el primer capítulo de la séptima temporada de El señor de los cielos, que Telemundo transmitió anoche, generó un sinfín de reacciones a través de las redes sociales, entre ellas las de algunos actores de la superserie. Carmen Aub, quien interpreta a Rutila Casillas en la exitosa ficción que encabeza desde 2013 Rafael Amaya, fue de las primeras en reaccionar a este inesperado suceso. La actriz mexicana no tardó en dedicar unas emotivas palabras a su padre en la ficción. “Oye apá tú tranquilo y yo nerviosa. Te quiero por siempre”, escribió la intérprete de 29 años junto a una foto en la que posa con Amaya. Otro de los actores que reaccionó a la muerte del narcotraficante fue Raúl Méndez, quien interpretó durante las primeras temporadas de la superserie al hermano de Aurelio. “Pues ahora si este par de cabrones están juntos, en el cielo, en el infierno, sepa la madre. Adiós a los Casillas y como dicen por ahí: “¿saben contar? Pues con nosotros ya no cuenten”, escribió en Instagram el actor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero, sin duda, el mensaje que más revuelo generó en redes sociales por obvias razones fue el que publicó Fernanda Castillo, quien fue pareja de Amaya hasta la quinta temporada de la superserie. “Vamos a hacer un fiestón en el infierno, como en los buenos tiempos”, escribió la actriz mexicana, quien graba actualmente la segunda temporada de Enemigo íntimo. Image zoom Instagram No hay duda de que el desenlace de Aurelio Casillas no ha dejado indiferente a nadie. El señor de los cielos 7 se transmite a las 10 p.m., hora del Este, por Telemundo. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Actores reaccionan a la muerte de El señor de los cielos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.