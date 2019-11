Galanes de telenovela que tienen parejas mucho más jóvenes que ellos By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next En el amor no hay edad y si no que se lo pregunten a estos galanes de telenovela que se llevan varios años de diferencia –en algunos casos de más de tres décadas– con sus respectivas parejas y no puede estar más felices y enamorados. ¡Mira quiénes son! Empezar galería Sebastián Rulli Image zoom Mezcalent El actor argentino mantiene desde hace cuatro años un noviazgo con Angelique Boyer, la protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como Teresa, Abismo de pasión y Amar a muerte, entre otras. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Enamorados Image zoom Instagram Angelique Boyer La notable diferencia de edad que los separa, de más de una década –Sebastián tiene 44 y Angelique 31–, no ha sido un obstáculos para que su relación prospere. Al contrario. Ambos se complementan a la perfección y así lo presumen constantemente en sus redes. 2 de 11 Applications Ver Todo Gabriel Soto Image zoom Mezcalent El galán de exitosos melodramas mexicanos como Yo no creo en los hombres y Caer en tentación encontró nuevamente el amor tras concluir su matrimonio con Geraldine Bazán en la también actriz Irina Baeva. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Tal para cual Image zoom Instagram Gabriel Soto A pesar de llevarse más de tres lustros de diferencia, los actores parecen estar hechos el uno para el otro. ¿A poco no? 4 de 11 Applications Ver Todo Mario Cimarro Image zoom Mezcalent El inolvidable galán de exitosas telenovelas como Pasión de gavilanes y El cuerpo del deseo acaba de entregarle el anillo de compromismo a su joven novia. 5 de 11 Applications Ver Todo Bella pareja Image zoom Instagram Mario Cimarro Se trata de Broni, una modelo eslovaca que es dos décadas más joven que el actor cubano. Aun así ambos derrochan amor y química cada vez que están juntos. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Jorge Poza Image zoom Mezcalent El actor mexicano lleva varios años de relación con la actriz Ilse Ikeda, quien también es mucho más joven que él. 7 de 11 Applications Ver Todo Felices los dos Image zoom Instagram Jorge Poza Mientras que Ilse tiene 30, Jorge sobrepasa la cuarta década de vida. 8 de 11 Applications Ver Todo Rafael Inclán Image zoom Mezcalent La diferencia de edad aumenta notablemente en el caso del primer actor mexicano, quien se casó a principios de año con una guapa mujer tres décadas más joven que él. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Patricio Castillo Image zoom Mezcalent Un caso similar lo encontramos en Castillo, quien dio vida recientemente a Massimo Musi en la exitosa telenovela de Televisa Mi marido tiene más familia. El actor es tres décadas mayor que su esposa. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

