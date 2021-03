Close

La reacción de los actores de ¿Qué le pasa a mi familia? al escándalo de Gonzalo Peña Actores de la telenovela de Televisa fueron preguntados sobre el escándalo que enfrenta su compañero, quien fue señalado días atrás de ser cómplice de violación. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Qué le pasa a mi familia?, la recién estrenada telenovela de Televisa que encabezan Eva Cedeño y Mane de la Parra, está en el ojo del huracán luego de que uno de sus actores, Gonzalo Peña, fuera señalado de ser cómplice de violación por la actriz Daniela Berriel. A través de un breve comunicado que se compartió este lunes en las redes sociales, la empresa mexicana informó que había decidido suspender 'temporalmente' las grabaciones del actor en el melodrama que produce Juan Osorio "a efecto de conocer a fondo lo sucedido". "Hemos escuchado la grave acusación que ha hecho Daniela Berriel en redes sociales, misma que, luego de una detención, han validado la Fiscalía General del Estado de Guerrero y un juez local. Ante ello, y a efecto de conocer a fondo lo sucedido, estamos suspendiendo temporalmente las grabaciones con Gonzalo 'N' en una de nuestras producciones. Nuestra solidaridad y acompañamiento para todas las mujeres hoy, #8M, y todos los días", reza el comunicado que difundió Televisa. Ni el productor ni las redes sociales de la telenovela se han pronunciado sobre el grave escándalo que enfrenta el actor y que inevitablemente terminará pasando factura a la historia dada la importancia que tiene el personaje interpretado por Gonzalo en el melodrama. Image zoom Gonzalo Peña, actor de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? | Credit: TELEVISA (x2) El fin de semana, cuando recién había estallado la noticia, el reportero Eden Dorantes pudo preguntar a varias de las estrellas de la telenovela, entre ellas la primera actriz mexicana Diana Bracho, su opinión sobre esta delicada situación que está viviendo el actor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bracho, quien en la telenovela da vida a la madre del personaje que interpreta Gonzalo, prefirió no hacer ningún comentario sobre el tema más que expresar su respeto hacia todo el mundo. "Yo no me meto en asuntos personales, yo me dedico a mi trabajo, yo estoy con todo el mundo, respeto a las mujeres, respeto a mis compañeros, nada más que comentar", dijo la actriz.

