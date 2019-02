Protagonistas de telenovela que no sabías que padecen enfermedades crónicas No todo en la vida de las celebridades es color de rosa. Te contamos qué famosos padecen enfermedades crónicas que les dificultan su día a día. No todo en la vida de las celebridades es color de rosa. Te contamos qué famosos padecen enfermedades crónicas que les dificultan su día a día. More Moisés González Victoria Ruffo Mezcalent Victoria Ruffo Mezcalent Ana Layevska Mezcalent Ana Layevska Mezcalent Ariadne Díaz Mezcalent Ariadne Díaz Mezcalent Ricardo Abarca Cortesía TELEMUNDO Ricardo Abarca Edgar Negrete/Clasos/LatinContent/Getty Images Jorge Aravena Mezcalent Jorge Aravena Mezcalent 1 of 10 Advertisement 1 of 10 Mezcalent Victoria Ruffo No todo en la vida de las celebridades es color de rosa. Como seres humanos que son, también sufren y padecen enfermedades que en ocasiones llegan a dificultar mucho su día a día. Este es el caso de Victoria Ruffo, quien ha protagonizado exitosas telenovelas que han dado la vuelta al mundo como Corona de lágrimas y La madrastra. La actriz mexicana padece una enfermedad crónica llamada celíaca que le obliga a llevar de por vida una dieta estricta sin gluten para evitar que se dañe el intestino. Advertisement 2 of 10 Mezcalent Victoria Ruffo “No puedo comer nada que contenga gluten, pues lo chistoso es por más mínima que sea la cantidad de gluten me afecta y puedo desarrollar diarreas severas y obviamente me puede venir una anemia. En las noches ya me veo como de nueve meses y digo, ‘por Dios santo, qué es esto’, pues estoy cansada e inflamada y no he podido dormir bien”, reveló en 2008 Ruffo en una entrevista con el programa de televisión mexicano Hoy (Televisa). 3 of 10 Mezcalent Ana Layevska En octubre de 2007 la actriz mexicana fue diagnosticada con hipertiroidismo. “La tiroides es una glándula que, en mi caso, está tres veces más grande de lo normal y produce una hormona que se llama TCH más de lo normal; por lo tanto, mi metabolismo, mi cuerpo, mi organismo trabaja tres veces más”, reconoció en 2008 Layevska en entrevista con el portal Esmas.com. Esta enfermedad provoca hiperactividad y taquicardia, entre otros síntomas. Advertisement 4 of 10 Mezcalent Ana Layevska “En el gimnasio me di cuenta que mi corazón latía a 180, 190 [palpitaciones por minuto] y es muchísimo, pensé que era normal, me sentía muy mal y mi humor estaba muy disparado, no sabía por qué me sentía como me sentía”, explicaba entonces la actriz. A día de hoy Layevska tiene la enfermedad controlada aunque “estoy llevando tratamiento que lamentablemente va a durar toda la vida”. Advertisement 5 of 10 Mezcalent Ariadne Díaz Hace algunos años la actriz mexicana pasó “por un momento de salud muy complicado” que no hizo público. Si bien no quiso ahondar en los detalles, la que fuera protagonista de la telenovela La malquerida reveló en 2015 en entrevista con la revista mexicana ¡HOLA! que es ‘algo crónico’. Advertisement 6 of 10 Mezcalent Ariadne Díaz “He ido superándolo; de hecho, sigo batallando con lo mismo. No es nada grave, pero es algo crónico y no es tan fácil encontrarle cura”, reveló en 2015. Precisamente debido a este problema de salud la actriz no pensó que fuera a quedar embarazada tan pronto. Hasta la fecha no ha hablado más del tema, así que desconocemos si ya haya encontrado cura. Advertisement 7 of 10 Cortesía TELEMUNDO Ricardo Abarca El actor mexicano, que dio vida recientemente al hijo de Carlos Ponce en la telenovela Silvana sin lana, fue diagnosticado con diabetes siendo apenas un jovencito. Esta enfermedad se caracteriza porque el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita, lo que provoca numerosos síntomas y riesgos en la salud si no se controla. Advertisement 8 of 10 Edgar Negrete/Clasos/LatinContent/Getty Images Ricardo Abarca “La enfermedad me tomó por sorpresa, me arrinconó y me alejó de la actuación. Cuando decidí arrancar de nuevo fue difícil”, confesó Abarca en 2015 en entrevista con el diario colombiano El Tiempo. Advertisement 9 of 10 Mezcalent Jorge Aravena Hace varios años una extraña bacteria atacó el odio derecho del actor de origen peruano provocándole no solo una importante pérdida de audición sino también condenándole a soportar un zumbido de por vida. “Al principio sí fue muy difícil […] de llorar todas las noches, de la desesperación del ruido veinticuatro horas y aparte de eso escuchar menos”, contó en 2015 al programa de televisión Suelta la sopa (Telemundo). Advertisement 10 of 10 Mezcalent Jorge Aravena Este padecimiento provoca que Jorge no pueda usar apuntador cuando graba una telenovela. “Desafortunadamente los médicos todos me han dicho que eso no tiene cura”. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

