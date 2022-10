Actores de La herencia comparten anécdotas que vivieron durante las grabaciones de la telenovela con los caballos ¿Quién dijo que grabar escenas a lomos de un caballo era fácil? Daniel Elbittar, Emmanuel Palomares y Juan Pablo Gil cuentan lo que les sucedió y no se vio en pantalla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Grabar a lomos de un caballo escenas para la telenovela La herencia: un legado de amor (Univision) no resultó una experiencia nada sencilla para sus protagonistas. "Fue bastante complicado", reconoce Daniel Elbittar, quien interpreta a Pedro del Monte en la historia que protagonizan Michelle Renaud y Matías Novoa. El actor venezolano, quien se convirtió recientemente en padre por segunda vez, tenía "un poquito más experiencia en montar a caballo" ya que había trabajado recientemente con estos animales en el exitoso melodrama La desalmada, pero le tocó "un caballo supertraicionero". Daniel Elbittar Daniel Elbittar es Pedro del Monte en La herencia (Univision) | Credit: TelevisaUnivision "Tuvimos accidentes", cuenta el intérprete de 43 años. "El caballo de Emmanuel Palomares lo tiró, el caballo de Michelle también la tiró, pero gracias a Dios no fueron cosas mayores". "Me tocó una buena caída en el caballo", da fe de ello Palomares, quien se adentra en la piel de Simón del Monte. "Por fortuna no pasó nada grave". Emmanuel Palomares Emmanuel Palomares es Simón del Monte en La herencia (Univision) | Credit: TelevisaUnivision Aunque "ama los caballos", el actor señala que hacer equipo de trabajo con estos animales "es muy complejo" por "la toma". "Es pararte en una posición mientras el caballo no quiere", comenta Palomares. Juan Pablo Gil, quien da vida a Lucas del Monte, recuerda lo divertido que era cuando estaban grabando una escena y los caballos no obedecían o se ponían a interactuar entre ellos. Juan Pablo Gil Juan Pablo Gil es Lucas del Monte en La herencia (Univision) | Credit: TelevisaUnivision "Fueron muchas risas porque muchos no sabían [montar]", confiesa el actor mexicano. "A Mauricio Henao se le complicaba mucho, yo era el único que traía una yegua, entonces el caballo que traía Daniel Elbittar le quería montar a la yegua y ahí andábamos todos… (ríe). Lo ven en la pantalla y nos ven muy galanes y muy sentaditos derecho, pero a la hora que decían corte era 'hazte para allá, que no se me acerque tu caballo'. Pero todo fue con risa". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para Elbittar "visualmente se ve tan bonito el tema de los caballos y tan imponente que vale la pena correr el riesgo y vale la pena todo lo que hicimos. Yo creo que es un elemento que conecta mucho con la gente, las hace sentir a los mexicanos que están fuera de México sentirse en casa". La herencia se transmite a las 8 p. m., hora del Este, por Univision.

