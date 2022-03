Actores juveniles de la exitosa telenovela Mi fortuna es amarte ¡son pareja en la vida real! Fernanda Urdapilleta (Andrea) y Ramses Alemán (Juanga) se enamoraron en las grabaciones del actual melodrama estelar de Univision que protagonizan Susana González y David Zepeda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mi fortuna es amarte Elenco Mi fortuna es amarte | Credit: Mezcalent Mi fortuna es amarte, el exitoso melodrama estelar de Univision que protagonizan Susana González y David Zepeda, fue testigo durante sus grabaciones del inicio de una historia de amor entre dos de sus actores juveniles: Fernanda Urdapilleta (Andrea) y Ramses Alemán (Juanga), quienes terminaron enamorándose mientras compartían set de grabación en la historia producida por Nicandro Díaz. "En el set fue donde la vida me dio oportunidad de conocer a Fer, que es una gran persona, una gran mujer y estoy muy feliz de poder estar con ella", expresó Ramses a principios de año en una entrevista para el canal de YouTube del reportero mexicano Eden Dorantes. "La verdad es que nos divertimos muchísimo y fue realmente emocionante el podernos entender fuera del set a pesar de que los personajes están totalmente en contra, que no se llevan, que si tiene como cierto desprecio ella hacia los hermanacos, que así nos llama; pero gracias a Dios fuera del set no sucedió así, nos llevamos muy bien, estamos muy bien hasta ahorita", compartió el actor mexicano, quien también dio vida a Samuel Garrido en la telenovela Te doy la vida. Mi fortuna es amarte Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán | Credit: Instagram Fernanda Urdapilleta Ramses, que cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram, aprovechó la grabación de una escena en la que su personaje coqueteaba con el de Fernanda para confesarle sus sentimientos a la actriz. "En esa escena fue que me di cuenta que me encantaba. Terminamos la escena y fui y le dije: '¿Sabes qué? Me gustas muchísimo, tengo que confesártelo'. Y me dice: 'Estás jugando'. Y yo: 'No, de verdad me gustas mucho'. Y se quedó nada más pasmada así de 'no es cierto'. Y así fue como se dio y poco a poco empezamos a salir y ahí estamos en esas", explicó. Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán en Mi fortuna es amarte Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán | Credit: Instagram Fernanda Urdapilleta SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde entonces, la feliz pareja no ha dejado de presumir de su hermosa historia de amor a través de las redes sociales, donde se han intercambiado mensajes de lo más románticos. "¡Qué bonito haber compartido la pantalla contigo y ahora a disfrutar y compartir la vida. Felicidades mi amor. Un proyecto inolvidable", comentaba Fernanda en una publicación de su pareja en Instagram con motivo de la emisión del último capítulo de la telenovela en México. Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán | Credit: Instagram Ramsés Alemán "Te amo, gracias por tanto", no tardaba en responderle Ramses.

