Actores de El señor de los cielos celebran el regreso de Rafael Amaya a Telemundo Varios excompañeros de trabajo del actor no tardaron en reaccionar con mucho entusiasmo a través de las redes sociales a la noticia de su esperada vuelta a la cadena. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Telemundo anunció el pasado viernes el esperado regreso de Rafael Amaya a la cadena. El actor mexicano, que firmó un contrato de exclusividad con la compañía para participar en "múltiples producciones originales de Telemundo Global Studios" durante los próximos años, no tardó en expresar su emoción por su vuelta a la televisión hispana en las redes sociales. "Estoy muy agradecido y honrado de regresar a la familia Telemundo que siempre me ha apoyado y creído en mí, creando historias originales de la mejor calidad, llevándole al público lo mejor de lo mejor en entretenimiento. Y a todos ustedes gracias por la espera. Empezamos. ¡Arre!", escribió el protagonista de la exitosa superserie El señor de los cielos a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con más de dos millones y medio de seguidores. El actor de 44 años citó un versículo de la Biblia que refleja muy bien su situación actual. "'Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo; pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido hallado'. Como el Ave Fénix resurgiendo de las cenizas", agregó. Rafael Amaya Rafael Amaya | Credit: TELEMUNDO La noticia fue celebrada con gran entusiasmo por sus incondicionales fans, así como también por muchos de sus excompañeros de trabajo, entre ellos varios de El señor de los cielos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En hora buena Rafa. Muchas felicidades por tu fortaleza. Todo mi respeto y admiración siempre. Fuerte abrazo", escribió Jesús Moré, quien dio vida al presidente Omar Terán. Jesus More Jesús Moré dio vida a Omar Terán en El señor de los cielos | Credit: Cortesía TELEMUNDO "¡Qué buena noticia mi hermano querido! Qué comience una nueva siembra. Abrazo grande", expresó por su parte Alejandro López, quien personificó a 'Súper Javi'. _ESDLC_Alejandro_Lopez_como_Super_Javi_002 Alejandro López interpretó a 'Súper Javi' en El señor de los cielos | Credit: TELEMUNDO Hasta la fecha no se ha confirmado cuál será el primer proyecto del reconocido actor en su esperado regreso a Telemundo tras rehabilitarse de las drogas y el alcohol.

