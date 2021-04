Denuncian racismo en la televisión mexicana Fátima Molina (Te acuerdas de mí), Michelle González (Imperio de mentiras) y Cuauhtli Jiménez (Te acuerdas de mí) participaron en un foro en el que abordaron el tema de la discriminación racial que se vive en la televisión mexicana y que los tres han sufrido. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "Más del 80% de las y los mexicanos somos de tono de piel oscuro y fenotipo no europeo, es decir, solo la minoría de este país son personas blancas; sin embargo, en la televisión y los medios de comunicación en general hay una preponderancia de tonos de piel blancos". Con este escalofriante dato sobre la mesa como punto de partida, varios actores mexicanos, entre ellos Fátima Molina (Vera en Te acuerdas de mí), Michelle González (Fernanda en Imperio de mentiras) y Cuauhtli Jiménez (Gonzalo en Te acuerdas de mí) participaron la semana pasada en el foro 'El poder de la representación: racismo en la TV mexicana' organizado por RacismoMX –una organización que busca abrir el diálogo para erradicar el racismo en México– en el que durante más de 1 hora expusieron el tema de la discriminación racial que existe en la televisión mexicana y que los tres han sufrido a lo largo de sus carreras. Racismo Fátima Molina, Michelle González y Cuauhtli Jiménez | Credit: TELEVISA (x3) "A pesar de que he tenido oportunidades en proyectos muy buenos con grandes directores y con elencos de actores maravillosos, los personajes que yo interpreté siempre habían sido muy estereotipados. Personalmente, el único personaje que he tenido que se salió fuera de contexto de un estereotipo fue lo que interpreté con Fernanda, entonces realmente es un despertar muy fuerte de darte cuenta de las pocas oportunidades que hay en la industria", señaló Michelle, quien ha participado en melodramas como Papá a toda madre y Vencer el miedo y recientemente personificó a Fernanda en Imperio de mentiras. Cuauhtli, quien da vida a Gonzalo en la telenovela estelar de Univision, reconoció que tras 15 años de carrera este es el primer personaje que interpreta que tiene una carrera profesional. "Hasta el momento de interpretar a Gonzalo en esta producción de Te acuerdas de mí nunca me habían ofrecido un personaje con una carrera profesional, entonces hay esta visión en los directores de casting y en los creativos de que piel morena equivale a un personaje violento, de que piel morena equivale a un personaje sin estudios superiores, de que piel morena equivale al villano de la historia o este tipo de cosas", denunció el actor mexicano. "Ahí es donde se ve evidentemente que hay un sesgo. Sí hay trabajo por supuesto, pero es que también importa qué tipo de representación tenemos. Si el 80% de la población en México somos piel morena pero el 70% de quien se representa en la tele son pieles blancas hay un claro desequilibrio", subrayó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fátima, quien hace pareja con Gabriel Soto en la telenovela Te acuerdas de mí, aceptó que cuando inició su carrera como actriz veía imposible aspirar a protagonizar un melodrama. "Se me dio la oportunidad de hacer cine, series, [pero] televisión era como algo [a lo] que no podía aspirar prácticamente si no iba a ser obviamente un papel que no fuera en el área doméstica o una persona que roba. Era también como difícil porque uno como actor obviamente no quiere encasillarse", aseveró la actriz mexicana. "Por eso consideré muy importante al momento en el que me ofrecen hacer la telenovela Te acuerdas de mí con un protagónico, con un personaje en el que es una chica que tiene estudios, que es una profesionista. Me pareció muy importante a mí y a la gente con la que trabajo en verdad dar ese mensaje también a la gente y estábamos emocionados por el cambio que esto también podía generar", expresó.

