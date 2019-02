Actores de telenovela que son gay Christian Chávez, Polo Morín y Alejandro Tommasi son solo algunos de los actores de telenovela que se han declarado homosexuales. Christian Chávez, Polo Morín y Alejandro Tommasi son solo algunos de los actores de telenovela que se han declarado homosexuales. More Moisés González Alejandro Tommasi Mezcalent.com Polo Morín Mezcalent.com Christian Chávez Mezcalent.com Mauricio Martínez Mezcalent.com Felipe Nájera Edgar Negrete/Getty Images Mauricio Mejía Mezcalent.com Eduardo España Mezcalent.com Sebastián Ligarde Mezcalent.com 1 of 8 Advertisement 1 of 8 Mezcalent.com Alejandro Tommasi El actor mexicano, que ha participado en telenovelas como Hasta el fin del mundo y El manantial, hizo pública su orientación sexual en 2015, luego de que una revista de espectáculos destapara sin su consentimiento su noviazgo con el artista mexicano Óscar Ruiz, quien es 23 años más joven. Tras más de 10 años de relación la pareja se unió en matrimonio en 2011, pero cuatro años después decidieron separarse de mutuo acuerdo. “Pienso que la sexualidad va más allá de lo que somos realmente como personas. Nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra creatividad, nuestra sensibilidad… va más allá de la sexualidad. La sexualidad es un ratito a la noche y ya. No debemos darle la importancia [que tiene]”, declaró Tommasi a un medio mexicano. Advertisement 2 of 8 Mezcalent.com Polo Morín El galán juvenil de telenovelas como Sueño de amor y Mi corazón es tuyo confirmó en diciembre del 2016 su romance con otro hombre luego de que una persona hackeara su página de Facebook y difundiera sin su permiso fotos personales en las que aparecía en actitud cariñosa con alguien de su mismo sexo. “No me parece que sea algo malo. Al contrario. Como podrán ver en las fotos que vieron demuestra que soy una persona que ama y que es amada. Que me parece que es lo más importante. Soy muy feliz y ¿saben qué? voy a seguir siendo muy feliz”, dejó claro el actor. 3 of 8 Mezcalent.com Christian Chávez El ex RBD se declaró gay en 2007 por medio de una carta abierta justo después de que un sitio de internet publicara imágenes de su matrimonio civil con otro chico en Canadá. “Ya no quiero mentir y mentirme por miedo (…) me siento muy mal por no haber podido compartir esto antes con todos mis fans, que son los que más me preocupan y por lo cual decidí ser honesto”, expresó entonces el artista. Advertisement 4 of 8 Mezcalent.com Mauricio Martínez El actor de la superserie Señora Acero confirmó su orientación sexual en el año 2014 a través de un comunicado en el que daba a conocer que estaba felizmente casado con su publicista. “El matrimonio, la unión entre dos personas que se aman, jamás debería ser motivo de escrutinio, por el contrario, ¿quién no aspira a la libertad de amar plenamente?. Me considero un hombre amado y respetado, tanto en lo público como en lo privado”, dijo en su día. La pareja puso fin a su matrimonio en 2015 tras siete años “de relación llena de amor y crecimiento”. Advertisement 5 of 8 Edgar Negrete/Getty Images Felipe Nájera El actor mexicano, que ha participado en telenovelas como Despertar contigo y Rebelde, está casado desde 2010 con el productor de teatro Jaime Morales. Ambos se convirtieron en la primera pareja gay en adoptar un niño en México. “Alejandra tenía cuatro meses cuando llegó a casa, fue un proceso muy seguro para ella; lo que siempre procuró la PGJDF fue encontrar la mejor familia para la niña, y en su momento hubo mucho énfasis en la gran responsabilidad que asumiríamos para toda la vida frente a ella”, comentó el esposo de Jaime el año pasado a un diario mexicano. Advertisement 6 of 8 Mezcalent.com Mauricio Mejía El galán de telenovelas como Los exitosos Pérez y Mar de amor hizo pública su homosexualidad en 2015. “Lo hago primero por mí, por liberarme”, expresó entonces el actor. Advertisement 7 of 8 Mezcalent.com Eduardo España Por medio de sus redes sociales el actor mexicano se declaró gay en 2012 tras el fallecimiento de su pareja sentimental. “Hoy decido aceptar ante el universo la apertura de una vida digna, sin perder tiempo, aportando, siendo, amando a mi país y deseando… Hoy tengo los pantalones de aceptarme como soy y caminar dignamente mis sueños. Quien me quiera, bienvenido! Quien no… Con todo respeto!”, escribió España, que ha participado en El hotel de los secretos y Cachito de cielo, entre otras telenovelas. Advertisement 8 of 8 Mezcalent.com Sebastián Ligarde El actor mexicano, que ha participado en numerosas telenovelas entre ellas Pecados ajenos y Acorralada, hizo pública su orientación sexual en 2013. “Soy homosexual y lo digo con orgullo. Ningún gay tiene por qué andar por la calle con un estigma estampado en la cabeza. La preferencia sexual es genética… y si lo sabe Dios y mi familia, que lo sepa el mundo”, declaró Ligarde a una revista mexicana. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.