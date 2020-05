Actores de telenovela que difícilmente volverían a trabajar juntos

La protagonista de Sin senos sí hay paraíso (Telemundo) seguro que se lo pensaría dos veces antes de aceptar participar en un proyecto en el que estuviera la inolvidable protagonista de La usurpadora después de la mala experiencia que tuvo trabajando con ella en las exitosas telenovelas de Telemundo La venganza (2002) y Tierra de pasiones (2006). "Yo no soy más estrella si llego aquí con 8 asistentes, veinte cosas y digo ‘no, esa luz está acá’ y me paro y la cambio y digo ‘no, está acá, no se qué, no me preguntes eso…’. Eso no me hace más, me hace más lo que yo muestro en la pantalla o las cosas así y en ese momento había como mucha gente exterior manejando muchas cosas y ella, no sé, yo digo que se confundió un poco", contaba Siachoque el año pasado en una entrevista para el programa colombiano Se dice de mí sobre el conflicto que tuvo con la estrella venezolana. "Han pasado 13 años y yo nunca he tenido problema de nada y he hecho mil novelas y ella sigue teniendo problemas cada vez que hace una novela y cada vez que no la hace. Entonces yo ahí digo uno hace cuentas y uno saca deducciones".