El drama de un actor de Rebelde Way tras la pérdida de su ojo: "Llegó un momento en que dije 'no es mi culpa que al otro le dé impresión, le dé asco" By Moisés González

A casi cinco años del accidente doméstico que le costó la visión de su ojo izquierdo, el actor argentino Diego Mesaglio contó a un medio de su país cómo logró sobreponerse a este duro golpe y de qué forma este suceso cambió de la noche a la mañana su vida para siempre.

El éxito de Rebelde, la telenovela que protagonizaron Anahí, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Dulce María, Christopher Uckermann y compañía entre 2004 y 2006, no hubiera sido posible sin la existencia de Rebelde Way, la historia argentina que produjo dos años antes la productora Cris Morena con Luisana Lopilato y Benjamín Rojas en su elenco protagónico y que también tuvo mucha aceptación entre el público adolescente en diferentes países.

A 16 años de su final, mucho han cambiado las vidas de su elenco protagónico juvenil, pero ninguna ha dado un giro tan brusco e inesperado como la de Diego Mesaglio, quien interpretó a Guido en la exitosa telenovela.

El intérprete de 35 años sufrió en 2015 desafortunadamente un accidente doméstico que le costó la visión de su ojo izquierdo.

"Yo estaba limpiando unas cosas, apoyé en la repisita del baño una botella de alcohol y cuando se patinó la quise agarrar, estaba abierta y me entró alcohol en el ojo. Voy a una clínica me hacen los supuestos primeros auxilios pero no me lavan bien, casi ni me lavan, y me echan una gotita de anestesia y me dan la anestesia para cuando me duela ponerme", explicó Mesaglio en una reciente entrevista para el diario argentino Infobae.

"Hice lo que me dijo el médico y la verdad es que entre el alcohol que quedó dentro y el exceso de anestesia hicieron que se queme la cornia, que se debilite todo el ojo. Yo al tener todo dormido no me estaba dando cuenta. Me calmaba el dolor pero estaba empeorando todo lo demás, así que después me entero que […] se pone una gota cada 12 horas y yo me vacié el pomo en una noche. Para ponerle un título fue una mala praxis", aseguró.

La pérdida de visión de su ojo izquierdo provocó que su mundo diera de la noche a mañana un giro de 180 grados. "Me cambió en todo, yo era una persona que venía trabajando, en ese momento estaba haciendo una serie que a su vez era para una película también y estaba más o menos cerrando temporada de teatro en el verano y de golpe, de la noche a la mañana, tuve que dejar de hacer todo, absolutamente todo y pasé a ser dependiente de todo el mundo", contó.

"Llegué a estar mucho tiempo sin dormir, días. Durante cuatro meses cada 15 minutos tenía que ponerme una gota. Yo lo máximo que podía dormir eran 14 minutos y medio, al minuto 15 sonaba la alarma", detalló.

Aunque no fue fácil, el actor logró salir del pozo en el que se encontraba. "[Gracias a mis] amigos y el factor principal mi mamá, mi papá, mis dos hermanas y mi sobrina". Y pudo regresar en 2017 al trabajo.

"Lo que sí puedo decir que superé fue el tema de los prejuicios y la verdad es que llegó un momento en que dije 'no es mi culpa que al otro le dé impresión, le dé asco'", declaró.

El actor se ha convertido con su testimonio en un ejemplo a seguir para muchos que, a pesar de las dificultades que les pone la vida, deciden seguir adelante con una sonrisa.

El drama de un actor de Rebelde Way tras la pérdida de su ojo: "Llegó un momento en que dije 'no es mi culpa que al otro le dé impresión, le dé asco"

