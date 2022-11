"Soy una persona muy sensible y me pone muy triste saber que hay gente así tan despectiva, tan cruel, que van diciendo cosas sin pensar en cómo eso afecta la integridad de uno", compartió el joven actor, quien da vida a Mateo en la superserie de Telemundo protagonizada por Kate del Castillo .

Con el estreno de la tercera temporada de La reina del sur (Telemundo) llegaron nuevos personajes al universo de Teresa Mendoza (Kate del Castillo), entre ellos Mateo, un adolescente empático y aventurero que se enamora de Sofía (Isabella Sierra), la hija de la protagonista.

Detrás de este personaje se encuentra el joven actor de origen colombiano Anderley Palomino, quien es licenciado en Arte Dramático y tiene conocimiento en danza contemporánea y ballet.

Entre todas las cosas que le ha enseñado su participación en la exitosa superserie que Telemundo transmite de lunes a viernes a las 9 p. m., hora del Este, Anderley lamentó que "una de las más importantes" haya sido "saber que la gente es racista, clasista y aporofóbica".

El actor compartió a través de su perfil de Instagram que le ha tocado leer comentarios muy despectivos y crueles en las redes sociales sobre él.

Anderley Palomino Anderley Palomino es Mateo en La reina del sur 3 (Telemundo) | Credit: Telemundo

"Entre todas las cosas que me ha enseñado La reina del sur, una de las más importantes ha sido permitirme saber que la gente es racista (me dicen 'el negro ese', 'tan feo', 'parece simio', 'no pudieron conseguir a otro actor con rasgos más finos', 'que maten al negro', 'que use shampoo head and shoulders, etc.), clasista ('ese negro no se merece estar en el trono ni hacer parte de la familia real de la reina') y aporofóbica ('se le ve lo pobre')", señaló.

"Yo sé que ustedes me dicen que no preste atención y trato de hacerlo, pero es inevitable que de alguna u otra manera me entere de estas cosas. Lo más triste es que tengo la oportunidad de verme la serie y no he querido porque no me siento bien", se sinceró Anderley. "Y la gente preguntándome que cómo voy con la serie, yo siempre respondo 'bien, ahí voy' y claro yo agradecido con la vida por la oportunidad y que se presenten muchas más, pero soy una persona muy sensible y me pone muy triste saber que hay gente así tan despectiva, tan cruel, que van diciendo cosas sin pensar en cómo eso afecta la integridad de unx".

Anderley Isabella Sierra y Anderley Palomino en La reina del sur 3 (Telemundo) | Credit: Telemundo

El actor está convencido de que si su personaje hubiera sido un matón o no hubiera tenido amoríos con la protagonista "hubiera sido superamado" porque hasta ahora no he recibido ni una sola crítica de que sea un mal actor o de que no me creen mi interpretación".

Anderley Palomino Anderley Palomino es Mateo en La reina del sur 3 (Telemundo) | Credit: Anderley Palomino es Mateo en La reina del sur 3 (Telemundo)