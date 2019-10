Actor de El señor de los cielos comparte carta dirigida al público de la superserie tras la muerte de Aurelio Casillas Alejandro López, quien interpreta a 'El Súper Javi', se pronunció por primera vez sobre la salida de Rafael Amaya a través de sus redes. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La muerte de Aurelio Casillas en El señor de los cielos ha generado mucho enojo y desilusión entre los seguidores de la exitosa superserie de Telemundo, hasta el punto de que muchos se han negado a seguir viendo la ficción sin la presencia de Rafael Amaya. Son muy pocos los actores de la superserie que se han pronunciado públicamente sobre la polémica que ha generado la salida del reconocido actor mexicano de la historia. Uno de ellos ha sido Alejandro López, más conocido como ‘El Súper Javi'. Image zoom Mezcalent El actor colombiano, que forma parte de la ficción desde 2015, publicó recientemente a través de sus redes sociales una carta dirigida al público de El señor de los cielos en la que el intérprete de 52 años se pronuncia por primera vez sobre lo sucedido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hay ciertas cosas que no dependen de uno cuando se van, por algo será, cada cosa tiene su razón. Ahí nosotros no podemos interceder. Solo mandar luz y la mejor energía. Pero lo que sí está en nosotros y en nuestras manos es el presente. Lo que tenemos, y acá es donde tenemos la responsabilidad de concentrarnos, de fortalecernos, de unirnos, con entendimiento, respeto y sobre todo con ese cariño que se ha sembrado desde el comienzo", escribió Alejandro. "Porque la vida continúa como la muerte también por su propio camino y hay que asumir las dos con alegría y consciencia. Acá estamos vivos y luchando por nosotros y por ustedes como siempre, como debe ser. Te extrañaremos compa, como lo que fuiste, un grande, y como siempre dijiste… Pa morir nacimos, arre", agregó el galán colombiano. El señor de los cielos 7 se transmite a las 10 p.m., hora del Este, por Telemundo. Advertisement

