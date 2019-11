Actor de El señor de los cielos sale del clóset: "No voy a sentir culpa ni pena por lo que soy" Actor de la superserie de Telemundo habló por primera vez públicamente de su orientación sexual: "Me gustan los hombres y las mujeres". By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La orientación sexual de los actores está dejando de ser poco a poco un tema tabú. Afortunadamente cada vez son más los artistas que le están perdiendo el miedo a salir públicamente del clóset. Este es el caso de Carlos Buelvas, quien interpreta a ‘El Musaraña', uno de los aliados del ‘Cabo' (Robinson Díaz), en la superserie de Telemundo El señor de los cielos. El intérprete colombiano concedió recientemente una entrevista a un conocido medio de su país en la que por primera vez habla abiertamente de su sexualidad. "¿Me gustan los hombres y las mujeres? Sí, es la respuesta", se sinceró Buelvas. "Hoy en día el tema de la sexualidad está visto desde una manera mucho más madura, más inteligente y no puedo ser mentiroso con mi público. Quiero desde lo más profundo y lo más sincero de mi corazón abrirme y sí definitivamente ante la cámara te lo puedo decir. Yo la verdad es que me enamoro de un ser humano independientemente de su género", aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor, quien también trabajó con Carmen Villalobos en la telenovela de Telemundo Niños ricos pobres padres donde curiosamente dio vida a un personaje homosexual, reconoció que siempre había pensado que la bisexualidad no existía hasta le tocó vivirla en su propia piel. "No se es bisexual, se está bisexual. La cuestión es que es algo que no hay que entender. Yo pienso que es algo que hay que tomarlo de una manera respetuosa, natural y bueno hay que ser incluyentes porque nunca sabemos digamos en qué momento nos va a tocar o con qué persona nos va a tocar vivir una situación de estas. Eso es algo que no se decide. Al final las personas que son heterosexuales les cuesta creer cómo funciona pero para eso estamos para explicárselos", apuntó el joven. Buelvas aseveró que en este punto de su carrera en el que se encuentra necesitaba ser honesto con su público por lo que quiso abrir su corazón y hablar de su bisexualidad. "No voy a sentirme avergonzado, ni a sentir culpa ni pena por lo que soy. Estar en el plano de la honestidad y decirle a mi público también soy bisexual para mí es importante". Advertisement

