Aarón Díaz sobre su personaje en Betty en NY: "Me van a odiar"

Aarón Díaz será quien le haga la vida imposible a la protagonista de Betty en NY, en su papel de Ricardo, con el que el actor regresa a la pantalla chica latina después de casi cuatro años de ausencia.

¿Dónde has estado?

“Nunca me voy, pero siempre que regreso me hacen esa pregunta. Siempre hay un lapso de tiempo entre un proyecto de televisión y otro, eso siempre lo hice naturalmente desde el primer proyecto que terminé, por varias razones”, dijo a MezcalTV.

“Número uno por descansar un poco, porque aunque no lo crean esto es mucho trabajo durante muchos meses, entonces esa es una. También me gusta que la gente descanse de mi imagen porque a mí por lo menos no me gusta ver a los mismos actores, y una cosa tras otra, sin que haya un tiempo para que el actor deje el personaje al lado y pueda interpretar otro. Yo pensé que Betty, la Fea, como se llama originalmente, pensé que se había hecho en tres o cuatro países, tres o cuatro idiomas, no sabía que se había hecho en treinta y tantos. Nunca vi ninguna de las versiones y me gusta así, yo leo lo que está en el sillón. Y me gusta así porque yo leo lo que está en el guión y yo interpreto mi personaje desde ahí, no de algo que ya he visto y estoy tratando de imitar”.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Aaron aseguró que lo odiaremos en la serie que ya inicia grabaciones para su estreno en el 2019.

“Sí me van a odiar, ha sido un tema delicado, porque es un personaje completamente equivocado en todo. Si algún hombre ve este personaje y se siente identificado y se da cuenta de lo ridículo que es y cambia, entonces creo que ya ganamos”.