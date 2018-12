Aarón Díaz regresa a Telemundo con Betty en NY: "Lo que estamos interpretando aquí, yo por lo menos, es algo completamente creado y auténtico"

Tras casi cuatro años alejado de la televisión de habla hispana, Aarón Díaz regresa a Telemundo como uno de los protagonistas de Betty en NY, una nueva versión de la exitosa telenovela colombiana Yo soy Betty la fea que la cadena graba desde hace varias semanas en Miami.

“A mí me gusta siempre entre un proyecto de televisión y otro tomarme un espacio para descansar, para leer y ver qué personajes me interesa interpretar en el futuro. También creo que es bueno dejar a la gente descansa. Si estás todo el tiempo en la pantalla creo que no es el mismo encanto cuando te vuelven a ver”, asegura el actor mexicano a People en Español.

“Cuatro años es más de lo que acostumbro estar sin hacer un proyecto de televisión, pero en este caso se me cruzaron algunas cosas y no había encontrado el proyecto correcto para mí en este momento hasta que me topé con este”, agrega el intérprete de 36 años.

Nunca vi ninguna versión [de Yo soy Betty la fea] y mejor porque no me gusta influenciarme de nada. Lo que estamos interpretando aquí, yo por lo menos, es algo completamente creado y auténtico.

A pesar de estar abriéndose camino en Hollywood, entre los planes de Aarón no está abandonar el mercado hispano, como si lo han hecho otras celebridades una vez que llegan a la meta.

“Yo tengo clarísimo que mi mercado principal es el hispano, llevo 16 años trabajando para este mercado; pero por otro lado soy americano también, mi madre es americana, he vivido la mitad de mi vida en Estados Unidos y me interesa por la variedad de historias que hay en este mercado estar ahí presente también. Entonces me da gusto haber metido un pie en este mercado y también me da mucho gusto estar ahora una vez más después de tanto tiempo haciendo algo para el mercado hispano y así es como yo pienso hacer mi carrera, me encanta poder dividirme en los dos mundos”, explica.

Aarón Díaz da vida al mejor amigo del protagonista en Betty en NY. Mezcalent

Aarón, que ha encabezado exitosas telenovelas como Teresa y Tierra de Reyes, no puede estar más emocionado de regresar a la televisión con un proyecto como Betty en NY.

“Nunca me fui y nunca me voy a ir. Me voy por un tiempo, siempre con la intención de regresar. Y bueno Betty en NY me encanta porque es una historia que se ha contado muchas veces, pero obviamente cada versión tiene algo único y esta definitivamente no es la excepción”, cuenta.

“Es una comedia que estamos haciendo a nuestra forma y con eso quiero decir que va a ser muy diferente completamente a lo que han visto en otras versiones”, agrega.

Empezando por su personaje, Ricardo Calderón, el mejor amigo del protagonista (Erick Elías).

Mezcalent

El actor promete sorprender a muchos en la piel de este nuevo personaje ya que, reconoce, es muy diferente a todo lo que ha interpretado hasta ahora.

“Ricardo Calderón es un niño en cuerpo de adulto. Nunca maduró, en ningún sentido. Es un mantenido. Es absurdo todo lo que dice, completamente su forma de pensar es absurda, pero tenemos que contar este personaje obviamente, hay gente así. Van a ver momentos en que lo vas a odiar, pero espero que también lo amen y que entiendan su razón por la cual es cómo es aunque no está bien”, avanza.

Precisamente el hecho de no parecerse en nada a su personaje fue uno de los motivos que llevó al actor a aceptar participar en esta historia.

“Estoy tan en contra de todo lo que hace, pero al mismo tiempo estoy comprometido con el personaje y lo tengo que hacer. Tiene una visión de la vida completamente mal, entonces me gusta poder hacer cosas que nunca jamás me cruzarían por la mente”, asegura.

Betty en NY se estrenará en 2019 por las pantallas de Telemundo.