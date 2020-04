Protagonistas de 100 días para enamorarnos se convierten en avatares en el primer evento de realidad aumentada de Telemundo Por primera vez en su historia, la cadena de habla hispana realizó un encuentro entre actores y periodistas en un entorno virtual en 3D para acercar al público su nuevo drama protagonizado por Erick Elías, Ilse Salas, Mariana Treviño y David Chocarro en plena pandemia. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los momentos de crisis, como el que se vive actualmente a raíz de la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19, son el motivo perfecto para reinventarse. Como dice la famosa expresión popular ‘si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña', cuando las cosas no salen como se quiere hay que tratar de buscar otras vías para hacerlas realidad. Y eso fue precisamente lo que hizo Telemundo con la conferencia de prensa de su nuevo drama 100 días para enamorarnos, que se estrena el próximo martes 28 de abril en horario estelar. La cuarentena impuesta por el coronavirus impedía que tanto los protagonistas de la ficción, Erick Elías, Mariana Treviño, Ilse Salas, David Chocarro, Sylvia Sáenz y Héctor Suárez Gomís, como los periodistas de los diferentes medios de comunicación, entre ellos People en Español, se trasladaran a la sede central de la cadena en Miami, donde normalmente se realizan este tipo de eventos, por lo que hubo que cambiar obligatoriamente de escenario. Por primera vez en la historia de la televisión de habla hispana, el evento se llevó a cabo en un entorno virtual en 3D por medio de una conocida plataforma de realidad aumentada, Second Life, donde todos los asistentes, incluidos los actores, pasaron a ser avatares. Como si de un videojuego se tratase, artistas y periodistas convivieron a través de sus avatares durante casi una hora en un entorno virtual que hacía las veces de sala de conferencia de Telemundo. Una experiencia única y novedosa que sorprendió incluso a los propios actores. Image zoom Avatares de los protagonistas de 100 días para enamorarnos Cortesía TELEMUNDO "Gracias por venir, perdón yo sigo en shock con todo este numerito virtual, me van a tener que tener paciencia porque me dan ataques de risa", comentó Ilse Salas nada más iniciar el evento al verse por primera vez hablando desde su avatar en un universo virtual. Image zoom Panel de realidad aumentada de 100 días para enamorarnos Cortesía TELEMUNDO "Felicidades a Telemundo por lograr esto que esta impresionante", agregó por su parte Elías. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los seis actores, Erick, Mariana, Ilse, David, Sylvia y Héctor, se mostraron de lo más emocionados ante este inminente estreno que esperan sea del agrado del público. "Fue una historia muy divertida que se prestaba para nosotros como actores poder jugar muchísimo. El elenco que se logró formar está de sueño y acabo de ver el capítulo y me encantó. Me siento muy orgulloso de lo que hicimos y feliz de que ya se estrena", declaró Erick, quien interpreta en esta historia a Plutarco, un abogado de renombre que está en peligro de perderlo todo si su esposa Constanza, interpretada por Ilse, sigue con la idea de separarse, por lo que decide hacerle una propuesta insólita donde se jugarán el desenlace de la relación. Image zoom Erick Elías Cortesía TELEMUNDO "Lo que más me gusta son las historias que le vamos a contar a la gente. En el primer capítulo se vislumbra un poco de lo que empieza a pasar en este grupo de amigos que vamos a conocer, pero definitivamente con el correr de los capítulos les vamos a ir llevando temas muy sociales, muy actuales, que van a generar un debate familiar de mucho crecimiento", aseguró Chocarro. Image zoom David Chocarro Cortesía TELEMUNDO ¿Pero será que los actores pondrían en ‘stand by’ su matrimonio durante 100 días en el caso de que fuera necesario, como le ocurre a los protagonistas de este drama? "Sí, yo estoy a favor 100%, que viva la separación sana", respondió entre risas Sylvia, la inolvidable Patricia de la exitosa telenovela Betty en NY. "Yo creo que de pronto darse 100 días obviamente con un acuerdo bien diseñado, que se respete, puede ser emocionante, puede ser quizás la posibilidad de arreglar algo que de otra forma hubiera de alguna manera terminado, o quizás es una buena oportunidad para replantearte si quieres estar allí". Image zoom Sylvia Sáenz Cortesía TELEMUNDO "Yo también estoy de acuerdo", prosiguió Erick. "Lo que yo rescato de esto es que es para no tirar la toalla tan rápido, entonces esta opción de un contrato así está divertida y hay que saberla jugar porque también es jugar con fuego porque uno puede terminar empeorando las cosas, pero está divertida. Ya luego les paso las cláusulas para el que la quiera usar", bromeó. Los actores también hablaron de cómo están llevando la pandemia del coronavirus y explicaron que, aunque las grabaciones se vieron afectadas ya que tuvieron que suspenderse, no se tiene pensado volver al set una vez que mejore la situación puesto que la idea inicial es emitir solo el material que se logró grabar, que es bastante debido a que las grabaciones iban muy avanzadas. No se descarta, eso sí, grabar más adelante una segunda temporada, siempre y cuando la respuesta del público sea positiva, que es lo que esperan y desean que suceda todos. 100 días para enamorarnos se estrena el 28 de abril en horario estelar por Telemundo. Advertisement

