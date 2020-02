100 días para enamorarnos: primeros avances de la nueva telenovela de Telemundo Telemundo comenzó a promocionar este viernes su nueva comedia romántica protagonizada por Erick Elías y David Chocarro con el lanzamiento de tres teasers. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Dos buenas amigas, Constanza y Remedios, que tras 20 años de matrimonio deciden separarse de sus respectivos esposos. Este es el punto de partida de 100 días para enamorarnos, la nueva comedia romántica de Telemundo que aterrizará próximamente en el prime time hispano con las actuaciones protagónicas de Erick Elías, Mariana Treviño, David Chocarro e Ilse Salas. La cadena de habla hispana comenzó a promocionar este viernes el inminente estreno de la serie con el lanzamiento de tres teasers en los que se da una pequeña probadita de lo que será esta nueva ficción que se graba desde el año pasado en Miami y que en palabras de Marcos Santana, presidente de Telemundo Global Studios, ‘tiene historias universales contadas por personajes con los que nos podemos identificar de una manera que entretiene a toda la familia”. En cada uno de los teasers se nos presenta una situación de pareja diferente protagonizada por un mismo matrimonio en la que el denominador común es el conflicto. “¿Problemas de comunicación? Crisis inevitable, ¿cuál será la solución?”, dice una voz en off en uno de esos teasers en los que aparecen en escena Erick Elías e Ilse Salas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 100 días para enamorarnos narra la historia de dos buenas amigas, Constanza Franco (Salas), una abogada exitosa y sofisticada, madre y esposa; y Remedios Rivera (Treviño), una madre y esposa cariñosa que, a diferencia de su amiga, es un espíritu libre que no logra mantener su vida en orden. Tras 20 años de matrimonio, ambas deciden separarse de sus respectivos esposos. A Remedios todo se le junta cuando decide separarse de su actual marido y reaparece su primer amor. Mientras tanto, Constanza llega a un acuerdo con su esposo de tomar un descanso de 100 días. En la serie también actúan Humberto Zurita, Hector Suárez Gomís, Sylvia Sáenz, Sofía Lama, Andrés Almeida, Manuel Balbi, Lucas Velázquez y Daniela Bascopé, entre otros. Advertisement

100 días para enamorarnos: primeros avances de la nueva telenovela de Telemundo

