100 días para enamorarnos estrena por sorpresa su segunda temporada El elenco de la telenovela de Telemundo ha hecho este miércoles un anuncio muy esperado. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En julio del año pasado, Telemundo sacaba del aire antes de lo previsto la telenovela 100 días para enamorarnos tras poco más de dos meses al aire. "Hay que aclarar que este es el último capítulo al aire porque a esta historia todavía le quedan muchos días por vivir", señalaba la cadena justo al final de la emisión del episodio que dejaba todas las tramas inconclusas. Una decisión que venía motivada en gran parte por la irrupción en marzo de ese año de la pandemia que obligó a suspender su rodaje durante varios meses. Aunque las grabaciones finalmente pudieron retomarse y se concluyeron definitivamente en agosto, nunca hubo noticias de cuándo iba a llegar esa última tanda de capítulos. Durante todo este tiempo, la telenovela se ha estrenado en diferentes países a través de distintas cadenas y plataformas de streaming, entre ellas Netflix, donde ha tenido una gran repercusión, posicionándose entre los contenidos más vistos del servicio por suscripción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien siguen sin tener fecha de salida al aire a través de Telemundo, los nuevos capítulos de la ficción han podido comenzar a verse en algunos países, entre ellos México por la plataforma Blim. Ahora, su elenco ha anunciado por sorpresa este miércoles a través de un vídeo que compartieron en las redes sociales que la segunda temporada ya se puede ver en todo el mundo –a excepción de algunos países como Estados Unidos– a través de Netflix. "La segunda temporada de 100 días para enamorarnos ya está disponible solo en Netflix", anuncian algunos de los rostros protagónicos de la telenovela, como Erick Elías, Ilse Salas y David Chocarro. ¿Será que Telemundo se animará a emitirlos pronto?

