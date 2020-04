100 días para enamorarnos ya tiene fecha de estreno Telemundo destapó este lunes la fecha de estreno de su nuevo drama con toques de comedia que protagonizan Ilse Salas, Erick Elías, Mariana Treviño y David Chocarro. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La historia de dos buenas amigas, Constanza y Remedios, unidas por una decisión y el insólito pacto que podría salvar su matrimonio: ¿100 días de libertad? Este es el inusual pero atractivo punto de partida de 100 días para enamorarnos, el nuevo drama con toques de comedia de la cadena Telemundo que ya tiene fecha de estreno en el prime time hispano. La ficción que protagonizan Erick Elías, Ilse Salas, Mariana Treviño y David Chocarro comenzará a transmitirse el martes 28 de abril a las 9 p.m., hora del Este, en sustitución de La doña 2. “Es un proyecto que toca temas muy actuales y fuertes de sexualidad, drogas, parejas, hijos y también este tema de poner sobre la mesa si uno aceptaría tener una relación con un contrato así antes de divorciarse, si aceptaría que cada quien tenga la libertad de hacer lo que quiera con reglamentos durante 100 días“, cuenta en entrevista con People en Español Elías, quien interpreta a uno de los dos galanes principales de la historia. Image zoom Erick Elías e Ilse Salas, protagonistas de 100 días para enamorarnos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un drama, en definitiva, cargado de personajes y situaciones de la vida cotidiana con el que Telemundo se aleja de las violentas historias sobre el mundo del narcotráfico y regresa a la fórmula que tan bien le funcionó el año pasado con Betty en NY. “Lo que más me gustó cuando me acercaron el proyecto, más allá del personaje que me parece que es muy entretenido y dinámico, son las historias que vamos a contar. Son historias muy diversas, muy actuales en donde creo que de alguna forma vamos a estar haciendo también un aporte a la sociedad llevándoles información contundente, información chequeada y creo que al final se va a generar un diálogo intrafamiliar muy interesante a partir de las temáticas que se van a tocar”, asegura Chocarro, quien conforma junto con Treviño otra de las dos parejas protagónicas de la ficción. Image zoom David Chocarro y Mariana Treviño, protagonistas de 100 días para enamorarnos. 100 días para enamorarnos cuenta la historia de dos buenas amigas, quienes deciden separarse de sus respectivos esposos tras 20 años de matrimonio. A Remedios (Treviño) todo se le junta cuando decide separarse de su actual esposo y reaparece su primer amor. Mientras tanto, Constanza (Salas) llega a un acuerdo con su esposo de tomar un descanso de 100 días. Una vez que transcurran los 100 días, deberán decidir si continuarán juntos o no. Advertisement

