100 días para enamorarnos, ¿cómo le fue en audiencia a su estreno? Telemundo estrenó el drama protagonizado por Erick Elías, Ilse Salas, David Chocarro y Mariana Treviño el pasado 27 de abril en el prime time frente a la exitosa telenovela turca Amor eterno (Univision). By Moisés González Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Telemundo renovó esta semana parte de su programación estelar con el esperado estreno de 100 días para enamorarnos, su nuevo drama con tintes de comedia protagonizado por Erick Elías, David Chocarro, Ilse Salas y Mariana Treviño. La ficción, que entró en sustitución de La doña 2, promedió durante su primer capítulo 1 millón de televidentes totales (P2+) y 484 mil adultos 18-49 años, según datos de Nielsen difundidos por PRODU. La teleserie, que también cuenta con las actuaciones de Sylvia Sáenz, Héctor Suárez Gomís y Humberto Zurita, se vio superada en audiencia por su competidor más directo, el melodrama turco Amor eterno (Univision), que rozó los 2 millones (P2+). 9PM 1. Amor eterno: 2 millones (P2+) 2. 100 días para enamorarnos: 1 millón (P2+) Image zoom Erick Elías en 100 días para enamorarnos Cortesía TELEMUNDO 100 días para enamorarnos presenta la vida de dos buenas amigas, quienes deciden separarse de sus respectivos esposos tras 20 años de matrimonio. A Remedios (Treviño) todo se le junta cuando decide separarse de su actual esposo y reaparece su primer amor. Mientras tanto, Constanza (Salas) llega a un acuerdo con su esposo de tomar un descanso de 100 días. Una vez que transcurran los 100 días, deberán decidir si continuarán juntos o no. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras sobrepasar los 2 millones (P2+) en su debut, la recién estrenada comedia romántica Como tú no hay 2 (Univision) con Adrián Uribe como protagonista experimentó una notable disminución de audiencia durante su segundo capítulo tras promediar 1,7 millones (P2+). Image zoom Elenco Como tú no hay 2 Cortesía W Studios Pese a ello, la telenovela permitió liderar cómodamente a Univision la franja horaria de las 10 de la noche frente a un nuevo capítulo de la edición especial de La reina del sur 2. 10PM 1. Como tú no hay 2: 1,7 millones (P2+) 2. La reina del sur 2: 831 mil (P2+)

